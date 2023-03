Sénégal: Forum "Invest in Sénégal " - " Un rendez-vous pour mieux faire connaître les marqueurs de l'émergence ", selon le DG de l'APIX

"Le Forum invest in Sénégal", prévu au mois de juillet prochain à Dakar, permettra de faire connaître les marqueurs de l'émergence et les transformations en cours dans le pays", a dit jeudi, à Dakar, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix).

Ledit forum permettra de faire connaître les marqueurs de l'émergence et toutes les "réalisations qui transforment notre pays, de visiter et de profiter des merveilles du Sénégal dont certains sont classées sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco (Ile de Gorée, Delta du Saloum, le Ceebu-Jen, (plat national du Sénégal), le Kankourang)", a dit Abdoulaye Baldé.

Il s'exprimait lors du lancement de la campagne de mobilisation des partenaires du "Forum Invest in Sénégal" en présence de la ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr.

Le Dg de l'Apix a indiqué que ce forum permettra davantage de relever le niveau d'attractivité de la destination Sénégal et de densifier la demande touristique liée aux conférences.

Abdoulaye Baldé a assuré également que cet évènement sera "une opportunité pour des milliers de participants (2000 à 3000) de nouer des partenariats publics-privés et de développer des joint-ventures avec les start-ups innovantes et les champions en saisissant les opportunités actuelles et futures d'investissement".

Le forum "Invest in Sénégal " regroupera des sommités, des investisseurs, des délégations gouvernementales, des partenaires, des fonds d'investissement, des collectivités territoriales, des influenceurs et des mécènes du monde des investissements.