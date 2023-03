Congo-Brazzaville: Industrie - Le centre Brazza-bois doté d'une machine à sécher

Le Centre de ressource professionnelle (CRP) des métiers du bois de Brazzaville, " Brazza-bois ", vient de bénéficier d'un séchoir à bois menuiserie et d'autres équipements modernes octroyés par l'Union européenne(UE). L'atelier peut siller et sécher plus de 1400 m3 de bois par an, contribuant à l'essor de l'industrie locale du bois.

Le CRP des métiers du bois, situé à Ouenzé, le cinquième arrondissement de la capitale, a ouvert ses portes lors de la visite de la délégation des membres du Conseil de l'UE. Cette forte délégation était venue inspecter la réalisation des projets communautaires financés par l'UE au Congo, y compris échanger avec les bénéficiaires et identifier les secteurs prioritaires en vue de faciliter l'intervention de l'institution.

L'atelier Brazza-bois est l'un des trois clusters bois-menuiserie du Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales (PRCCE II) financé par l'UE. L'entreprise continue sa montée en puissance, avec l'extension de l'atelier et l'installation des équipements à la pointe de la technologie. Sa particularité est qu'elle offre un seul service du bois séché et sillé, a expliqué le président du cluster, Joël Kikadidi. Les nouveaux équipements permettent de mieux siller et sécher le bois, en respectant le volume qui peut aller soit à la charpente ou aux travaux de menuiserie.

Plus qu'un groupement d'ouvriers du bois, le centre fonctionne en chaîne de valeur, avec la capacité de paramétrer la coupe de bois, le sillage et le coût de transport. " Nous faisons de la formation et la production. Nous formons en produisant et produisons en formant. Le centre entend valoriser les variétés d'essences que regorge le bassin forestier national. Le centre ne produit pas des produits finis, nous réalisons des semi-finis qui sont destinés aux artisans. Nous aurons désormais de bois de bonne qualité avec un prix adapté au pouvoir d'achat des ménages ", a détaillé Joël Kikadidi.

Le centre est restructuré en société d'artisans avec des actionnaires. Les membres du groupement reçoivent actuellement des formations pratiques en vue d'assurer la gestion du séchoir à bois menuiserie. Les menuisiers vont désormais utiliser du bois séché artificiel mieux adapté à la demande. Le CRP de Brazzaville travaille en collaboration avec des artisans forestiers de la Lékoumou et ceux de Pointe-Noire.

Selon le responsable de ce cluster, le centre est en capacité de transformer 120m3 de bois par mois, soit plus de 1400 m3 par an ; tandis que la consommation annuelle à Brazzaville représente environ 26 000 m3. Le Congo doit transformer davantage le bois pour pouvoir opérationnaliser la mesure d'interdiction de bois brut, selon Aimé Blaise Nitoumbi, le directeur général du partenariat au développement au ministère du Plan. " Le soutien de l'UE est indispensable pour le développement de la filière bois et l'amélioration des conditions de travail des artisans. Il contribue à la création de l'industrie locale ", a-t- il ajouté.

L'UE va continuer d'accompagner le Congo dans ses efforts vers la diversification économique, a assuré l'ambassadeur Giacomo Durazzo. Le soutien du Brazzza-bois, bénéficiaire du PRCCE II, s'inscrit dans le cadre du onzième Fonds européen de développement.