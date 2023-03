Congo-Brazzaville: Affaires maritimes et fluviales - Le secrétariat permanent disposé à accompagner la Cicos

Le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales (Sepcim-aemec), Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, a rassuré le 9 mars à Brazzaville la secrétaire générale de la Commission internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (Cicos), Marie Thérèse Itongo, de toute la disponibilité de sa structure de l'accompagner afin de relever les défis.

" Pour notre part, nous sommes entièrement à votre disposition, pour que nous nous soutenions mutuellement, car nous avons l'obligation de traduire en actes la volonté politique exprimée par le président de la République ", a indiqué le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, lors de l'échange avec la secrétaire générale de la Cicos, installée dans ses fonctions en décembre dernier. Selon Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, la présence du Congo au "One forest summit" consacré aux enjeux forestiers, notamment le Bassin du Congo, au début de ce mois à Libreville, montre l'intérêt que le pays porte au plus haut niveau sur ces questions.

Le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales s'est dit satisfait de l'arrivée de Marie Thérèse Itongo au secrétariat général de la Cicos qui coïncide avec le sommet des "Trois bassins mondiaux" que Brazzaville va abriter en juin prochain. Par ailleurs, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck a fait part de la prise en compte du concept : "Eaux continentales partagées", lors de la première conférence maritime de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale tenue récemment à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Pour sa part, la secrétaire générale de la Cicos a souhaité la mutualisation des efforts pour aller de l'avant. Aussi, faire connaître la Cicos plus largement au Congo à travers le renforcement de la coopération entre les deux institutions. Elle a également salué la présence des compétences féminines au sein du secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales.

De nationalité gabonaise, Marie Thérèse Itongo a été élue secrétaire générale, le 16 décembre 2022, et installée dans ses fonctions par le ministre congolais de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, qui préside le Conseil des ministres de la Cicos créée le 6 novembre 1999 et constituée de six pays : les deux Congo, la Centrafrique, le Gabon et l'Angola.