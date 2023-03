Congo-Brazzaville: Journée du 8 mars - Les femmes de l'association Makayabou 418 militent pour l'égalité

Les femmes de l'association 418 Makayabou ont célébré la journée du 8 mars avec joie et apothéose, autour d'un buffet dinatoire spécialement préparé pour l'occasion.

Lutter pour les droits des femmes et contre les inégalités hommes-femmes est une priorité pour l'association apolitique qui a pensé réunir autour d'une même table toutes ses membres pour une journée de réflexion avec des activités conjuguées au féminin.

Sous un petit air frisquet, les femmes de l'association 418 Makayabou, toutes habillées de pagne 8 mars, se sont mobilisées pour donner une couleur à cette journée commémorative. Elles ont vécu une soirée pleine d'émotion, un moment inoubliable pour certaines d'entre elles. Décoration soignée, buffet de qualité, ambiance musicale assurée, ensemble, elles ont partagé un moment convivial autour d'un verre et aborder dans l'intimité un sujet à la fois brûlant et actuel, à savoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Dans son mot de circonstance, Médard Mbongo, président de l'association Makayabou 418, a fait savoir à toutes ces femmes que la Journée Internationale des droits des femmes s'impose, chaque 8 mars, comme un point d'étape pour se réjouir des avancées, mais surtout pour dénoncer, encore et toujours, les inégalités qui perdurent et pour exiger les changements nécessaires afin que soit respecté, dans tous les domaines, le principe d'égalité femme-homme.

Créée il y a plus d'une année par Médard Bongo, l'association 418 Makayabou a pour buts de resserrer les liens d'amitié et de fraternité entre habitants issus en général du cinquième arrondissement, Mongo-Mpoukou, et en particulier du quartier 418-Makayabou; d'aider les jeunes à promouvoir les valeurs de paix et surtout de les orienter sur le bon chemin afin de leur permettre de ne pas sombrer dans la délinquance juvénile.