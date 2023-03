Algérie: Le ministre de l'Intérieur salue le rôle 'crucial' de la femme algérienne sur tous les plans

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad a salué le rôle de "la femme algérienne sur tous les plans et les acquis importants qu'elle a obtenus, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Présidant mercredi une cérémonie en l'honneur des cadres et fonctionnaires féminins du secteur à l'occasion de la Journée internationale des femmes, tenue au siège du ministère M. Merad a salué "le rôle crucial de la femme algérienne sur tous les plans et les acquis importants qu'elle a obtenus dans notre pays ainsi que sa présence notable à tous les niveaux grâce à la démarche du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son engagement sincère à oeuvrer à l'autonomisation et à la promotion de la femme, en consacrant la parité hommes-femmes dans le marché du travail et l'accès aux postes de responsabilité dans les différents secteurs".

Le ministre a salué, en outre, les efforts des cadres, fonctionnaires et personnels féminins du ministère à tous les niveaux et leur engagement à mettre en oeuvre les différentes politiques publiques visant à garantir au citoyen un service public de qualité et à réaliser le développement au niveau des 58 wilayas".

M. Merad a évoqué "les défis du secteur de l'Intérieur pour booster le développement local durable, conformément au principe d'équité territoriale et sociale", soulignant "son attachement à impliquer davantage et de manière systématique la femme au sein des politiques de développement économique local au regard de ses compétences dans de nombreuses activités professionnelles, ce qui l'habilite à devenir un acteur économique vital".