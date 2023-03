Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha reçoit le Chef d'Etat-Major Général de l'Armée du Gouvernement libyen d'Unité nationale

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a reçu, jeudi au siège de l'Etat-Major de l'ANP, le Général d'Armée Mohamed Ali El-Hadad, Chef d'Etat-Major Général de l'Armée du Gouvernement libyen d'Unité nationale, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté à l'hôte par une formation militaire représentant les différentes Forces de l'ANP.

Le Secrétaire Général du MDN, les Commandants de Forces, le Commandant de la Gendarmerie nationale, les Chefs de Départements et des Directeurs centraux de l'Etat-Major de l'ANP et du ministère, ainsi que les membres de la délégation libyenne, ont pris part à cette rencontre, précise la même source

A cette occasion, le Général d'Armée Saïd Chanegriha a prononcé une allocution à l'entame de laquelle il a souhaité la bienvenue à la délégation hôte avant de mettre l'accent sur l'"importance que revêt cette rencontre qui constitue une opportunité pour échanger les points de vue sur l'évolution de la situation dans la région et s'enquérir du développement de la coopération bilatérale".

"L'échange mutuel de visites entre les responsables des deux pays a toujours constitué une opportunité pour échanger les points de vue, s'enquérir de l'état de la coopération entre les deux pays et examiner les voies de son développement et sa consolidation", a indiqué le Général d'Armée.

A ce titre, il a tenu à "saluer les efforts consentis par les deux parties afin de préserver les relations historiques et bilatérales qui unissent nos deux pays, notamment à l'aune de cette conjoncture sensible que traverse notre région".

Il a relevé également que "la profondeur des liens fraternels entre les deux pays impose aux responsables des deux pays à oeuvrer ensemble pour la résolution des crises qui portent atteinte à la sécurité de la région et sa stabilité".

"Notre histoire commune et le soutien du peuple libyen à la Révolution de libération algérienne nous imposent, en tant que responsables dans les deux pays, à oeuvrer ensemble pour la résolution des crises qui portent atteinte à la sécurité et la stabilité de la région, notamment lorsqu'il s'agit de contribuer à mettre en place les mécanismes politiques, diplomatiques et sécuritaires, en vue d'adhérer aux démarches pacifiques qui s'inscrivent dans l'intérêt des peuples de la région, leur ouvrant la voie au développement et à la prospérité", a-t-il souligné.

"Une vision qui rejoint les principes de la politique extérieure de l'Algérie, en adéquation avec les chartes internationales des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, basées principalement sur la politique de bon voisinage et axées sur la coopération multidimensionnelle en faveur du développement des peuples, le soutien à leur droit à l'autodétermination, la non-ingérence dans les affaires internes des pays et la résolution pacifique de conflits", a jouté le Chef d'Etat-Major de l'ANP.

Pour sa part, le Chef d'Etat-Major Général de l'Armée libyenne a exprimé sa satisfaction de visiter l'Algérie et a mis en exergue "la profondeur des liens de fraternité qui lient les deux pays, qui s'est reflétée sur le niveau de coopération militaire entre les armées des deux pays à plus d'un titre".

A l'issue, les deux parties ont échangé des cadeaux symboliques avant que le Général d'Armée Mohamed Ali El-Haddad ne signe le livre d'or de l'Etat-Major de l'ANP, conclut le communiqué.