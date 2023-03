Algérie: Oran - Le théâtre régional revisite les oeuvres de Alloula à l'occasion de l'anniversaire de sa mort

ORAN — Le théâtre régional "Abdelkader Alloula" (TRO) d'Oran a revisité, jeudi soir, les oeuvres de l'écrivain dramaturge Abdelkader Alloula, lors d'une journée hommage au parcours de cet artiste génie, assassiné il y a 29 ans.

Cette rencontre, placée sous le slogan "Pour ne pas oublier", comporte une exposition mettant en exergue le parcours artistique du regretté de la scène algérienne et son expérience dans l'art d'El Halqa et dans la mise en scène théâtrale en général, à travers l'exposition de 15 photos et affiches de ses pièces, ses ouvrages, ses textes et des objets personnels de ce dramaturge qui a enrichi le 4e art dans la comédie, écriture et mise en scène.

A travers deux écrans placés dans le hall du théâtre, les amateurs du quatrième art ou de la nouvelle génération qui s'emploient à retracer les traces de cet artiste, et qui n'ont pas eu la chance d'interagir avec le géant de la scène en Algérie, d'apprécier ses merveilleuses pièces théâtrales, ses rencontres, ses interviews et activités culturelles avec des coopératives et associations intéressées par le théâtre.

A l'occasion de cet hommage, auquel ont assisté Radja Alloula, veuve de l'artiste défunt, des intellectuels, des chercheurs et des étudiants, l'enseignant et chercheur universitaire Daoud Mohamed a présenté un ouvrage intitulé "L'activité théâtrale en Algérie (1945-1980)" édité par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d'Oran (CRASC). Un mémoire de magister de feu Mohamed Djelid.

L'ouvrage passe en revue un aspect de l'expérience théâtrale d'Abdelkader Alloula et les riches dialogues et discussions entre le regretté chercheur Djelid et l'artiste Alloula sur ses oeuvres artistiques et ses contributions à l'enrichissement du mouvement théâtral ayant ouvert de larges horizons aux chercheurs, ainsi que ses actions vis-à-vis de coopératives et d'associations et sa vision du 4e art en général.

Cette rencontre a donné lieu à une représentation artistique intitulée "hommage à Alloula", qui est un montage théâtral de séquences des meilleures pièces de Abdelkader Alloula ayant marqué de son empreinte le répertoire du théâtre algérien, à l'instar de "Litham", "Ladjouad", "Hammam Rabi", "Nessine wa Salatine", interprétés par 25 jeunes avec l'accompagnement du théâtre régional "Abdelkader Alloula".

Né en 1939 à Ghazaouet (Tlemcen) et mort assassiné dans un attentat terroriste le 10 mars 1994, Abdelkader Alloula est un des piliers du théâtre algérien qui a contribué à enrichir la scène théâtrale.

Il a étudié les arts dramatiques et de spectacle à Paris (France) avant de se lancer dans le théâtre dans les années cinquante du siècle dernier et son étoile a brillé surtout au lendemain de l'indépendance.

Le regretté artiste a assumé le poste de directeur du théâtre d'Oran et a entrepris en compagnie de feu Ould Abderrahmane Kaki l'emploi du patrimoine dans le théâtre, excellant dans l'art de la halqa, produisant des chefs-d'oeuvre immortels qui ont eu un grand écho chez le public en accordant un attachement solide à ses intérêts.