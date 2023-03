Algérie: Installation du délégué régional Est du CNDH - Un acquis pour les wilayas de la région

CONSTANTINE — L'ouverture de la délégation Est du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) constitue un "acquis de valeur pour les wilayas de l'Est" du pays, a indiqué jeudi à Constantine le président Conseil, Abdelmadjid Zaâlani, lors de l'installation du délégué régional Est de cette instance.

Affirmant que les droits de l'Homme figurent parmi les principales priorités de l'Etat, M. Zaâlani a indiqué que le CNDH oeuvre, à travers l'installation de délégués régionaux et correspondants de wilaya, à "faire répandre la culture des droits de l'Homme au service de l'intérêt général".

Mettant en avant les valeurs de la "tolérance, du dialogue et de l'égalité" dans la protection des droits de l'Homme, le président du CNDH a appelé à la consolidation des canaux de communication et de concertation en vue de renforcer les fondements du principe des droits de l'Homme.

Evoquant la "relation indissociable entre les droits de l'Homme, la liberté et la dignité", il a insisté sur l'importance d'avoir le "sens de la responsabilité et de l'organisation pour réussir les objectifs du principe des droits de l'Homme que l'Algérie a toujours adopté et défendu, même avant l'indépendance, à savoir dans la proclamation du 1er novembre".

Rappelant que l'Algérie avait, au lendemain de son indépendance, dans la Constitution de 1963, adopté la Déclaration universelle des droits de l'Homme, l'intervenant a indiqué que les efforts déployés par l'Etat dans ce sens n'ont jamais cessé.

"L'élection de l'Algérie en tant que membre du Conseil des droits de l'Homme de l'Organisation des nations unies (ONU) constitue une reconnaissance implicite que l'Algérie est un pays des libertés qui protège les droits de l'Homme. S'en reflète la reconnaissance quant à l'engagement ferme de l'Etat Algérien à oeuvrer au renforcement et à la protection des droits de l'Homme en Algérie et dans le monde", a-t-il souligné.

L'intervenant a, dans son allocution d'installation, appelé la société civile et la presse à s'impliquer dans les efforts de consolidation des droits de l'Homme au travers le renforcement de la communication, le dialogue et la concertation.

Pour sa part, le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, a indiqué, dans son intervention, que "l'Etat algérien, à travers des actions de fonds, a toujours oeuvré à promouvoir les droits de l'Homme".

De son côté, le délégué régional Est du CNDH, Abdelhafid Ben Fateh, s'est engagé devant l'assistance à veiller à garantir et à promouvoir les droits de l'Homme et à être à l'écoute des citoyens pour surmonter toutes les contraintes ou difficultés et assurer un meilleur cadre de vie.

La délégation régional Est du CNDH couvre 11 wilayas dont Constantine, Sétif, Guelma, Annaba, El Tarf, Skikda, Batna et Khenchela.

L'installation du délégué régional du CNDH a été une occasion pour rendre un hommage posthume à Azouz Kerdoune, professeur de Droit et expert en

Droit international dans plusieurs comités internationaux en rapport avec les droits économique et sociaux, décédé il y a deux mois.