Algérie: Saihi insiste sur la formation continue et la numérisation du système

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a insisté, jeudi à Alger, sur l'importance de la formation continue des professionnels du secteur et la numérisation du système pour améliorer le service.

Présidant le lancement de la 3e session sur l'hygiène hospitalière et la gestion des soins dans les services des urgences à l'Ecole nationale du management et de l'administration de la santé (ENMAS) à El Marsa, le ministre a évoqué la formation continue des personnels, relevant que "si la formation de base garantit l'acquisition de connaissances, la pratique exige leur actualisation par la formation continue en vue de développer les programmes, d'améliorer les services prodigués aux citoyens et d'être au diapason des évolutions".

Le deuxième point évoqué par le ministre porte sur l'hygiène hospitalière et les urgences où il a indiqué que les établissements hospitaliers ne peuvent pas prodiguer des services au citoyen sans hygiène et ce pour éliminer la propagation des maladies en milieu hospitalier et d'autres transmises par les visiteurs et les professionnels de la santé.

Le ministre a dévoilé à ce propos le lancement d'une plateforme numérique propre au ministère à même d'assurer la poursuite de la formation et la sensibilisation à ce sujet pendant une année par visioconférence.

Quant au troisième point, il s'agit de "l'humanisation des soins et de la solidarité avec les malades en tant que services entrant dans le cadre de l'amélioration du service public".

Le ministre est revenu sur la semaine nationale de la prévention organisée par le ministère à travers les 58 wilayas du pays du 5 au 11 mars en cours, appelant à oeuvrer pour que cet évènement donne ses fruits notamment en matière de soins.

S'agissant de la numérisation, le ministre a indiqué qu'elle jouit "d'une place importante dans le secteur", car l'utilisation de cette technologie moderne donnera lieu à de meilleurs résultats.

Le ministère de la Santé a organisé quatre sessions sur "l'hygiène hospitalière et la gestion des soins dans les services d'urgences", la première à Sétif, la deuxième à Oran au cours du mois de février dernier, la troisième à Alger et la quatrième aura lieu prochainement à Ouargla avant de généraliser cette formation au niveau de toutes les wilayas du pays.