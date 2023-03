Algérie: Rezig souligne l'intérêt 'particulier' de l'Etat pour promouvoir la filière textile

GHARDAIA — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a souligné, jeudi à Ghardaia, "l'intérêt particulier" accordé par l'Etat pour la promotion de la filière textile et l'encouragement de l'exportation du produit national.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration du Salon national du textile et de l'habillement pour enfants, le ministre indiqué que "les pouvoirs publics accordent une attention particulière à la filière textile et sont prêts à accompagner les acteurs locaux agissant dans ce secteur, pour la promotion des produits algériens et l'encouragement à l'exportation".

Le ministre a, à cette occasion, salué les efforts déployés par les acteurs de l'industrie textile et habillement pour enfants de Ghardaia pour la qualité des produits et la promotion de l'exportation dans ce secteur "créateur d'emplois".

La filière textile et habillement pour enfants dispose, dans la wilaya de Ghardaia, de tous les atouts pour être plus compétitive et devenir un pôle économique par excellence à l'avenir, a affirmé M. Rezig.

"Nous assistons à l'émergence d'un pôle industriel d'excellence dans la filière textile et de clusters dans la région de Ghardaïa qui mérite d'être accompagné et lui apporté toute assistance pour améliorer sa performance, augmenter sa valeur ajoutée notamment en matière de Marketing", a-t-il déclaré.

Au vu du potentiel existant, la filière textile et habillement infantile "est en mesure de s'imposer sur le marché national et même dans les pays étrangers", a relevé le ministre, ajoutant que son secteur a mis en place des mesures incitatives pour le développement de ce secteur en vue de drainer davantage d'investisseurs.

Accompagné du wali de Ghardaia, Abdellah Abinouar, le ministre a visité le siège de l'Association professionnelle des industriels de la Vallée du M'Zab (APIVM) et un atelier de confection d'habillement pour enfants dans la zone industrielle de Bounoura.

Auparavant, le ministre et la délégation qui l'accompagne ont visité le nouveau siège de laboratoire de contrôle de la qualité en voie de finition.

Initiée par l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) et la Chambre de commerce et de l'industrie (CCI-M'Zab), ce salon national dédié à la filière du textile et de l'habillement pour enfants

Ce salon, qui s'étalera jusqu'au 11 mars courant, a pour objectif de "promouvoir la production locale d'habillement pour enfants et d'offrir un espace pour les exposants, d'échanger leur expérience et savoir-faire et trouver les moyens susceptibles pour l'exportation de nos produits", précisé le directeur de la CCI-M'Zab, Mustapha Nedjar .