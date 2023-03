Algérie: Tour d'Algérie-2023 (3e étape) - L'Algérien Reguigui remporte l'étape, l'Italien Oioli nouveau leader au général

BISKRA — L'Algérien Youcef Reguigui de la formation malaisienne "Terengganu Polygon" a remporté, jeudi à Biskra, la troisième et plus longue étape (176 km) du Tour d'Algérie cycliste TAC-2023.

Deuxième lors de la précédente étape à M'sila, Reguigui (33 ans) qui endosse par la même occasion le maillot vert de meilleur sprinteur, a franchi la ligne d'arrivée avec un chrono de 4h 00mn 30 sec, devançant d'un boyau l'Italien Alessio Portello (Q.36.5 Continental Cycling) et son coéquipier le Malaisien Mohd Harif Saleh.

Après une première partie d'étape relativement calme sous un soleil de plomb, le peloton est resté groupé jusqu'à l'attaque de l'Algérien Abdelkrim Ferkous (Majd Guerrara) accompagné de l'Italien Manuel Oioli du (Q.36.5 Continental Cycling) au niveau du deuxième sprint intermédiaire à Bir Naam (105e km).

Les deux coureurs ont eu jusqu'à 3mn 50sec d'avance avant de se faire reprendre à une trentaine de kilomètres de l'arrivée par un peloton décidé à disputer la victoire d'étape au sprint final.

Dans la peau du local de l'épreuve, Reguigui a réussi à placer son accélération au bon moment pour s'adjuger l'étape au finish sous les applaudissements d'une foule nombreuse venue encourager les coureurs.

Cette troisième étape du TAC-2023 a également consacré le jeune italien Manuel Oioli du (Q.36.5 Continental Cycling), qui a endossé le maillot jaune de leader et a conservé le maillot blanc du meilleur espoir (U23).

Le maillot à pois du meilleur grimpeur est revenu à un autre Italien, à savoir, Raffaela Mosca.

Ce succès de Reguigui à Biskra signe la deuxième victoire d'étape algérienne sur le TAC-2023, après celle obtenue la veille à M'sila par son compatriote Hamza Yacine, sociétaire de l'équipe Team Madar.Après cette virée aux portes du désert, la quatrième étape du TAC-2023, prévue vendredi, mènera le peloton de Biskra à Batna sur une distance de 114.5 km.

Après trois étapes du TAC-2023, deux coureurs ont déjà jeté l'éponge. Il s'agit de l'Algérien Sifeddine Yebka (Amel el Malah) et du Malaisien Hamdan Wan Abdul Rahman (Terengganu Polygon). Le peloton est désormais composé de 91 cyclistes.

Dix étapes sont inscrites au Tour d'Algérie cycliste 2023, qui passera par les wilayas de Bordj Bou Arreridj, M'Sila, Boussaâda, Biskra, Batna, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, Bejaia et Tizi-Ouzou.

Les pays inscrits à cette 23e édition sont, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, les Pays-Bas, la Roumanie, l'Erythrée, l'Irak, la Tunisie, la Malaisie, le Sultanat d'Oman et l'Algérie (pays hôte).

L'Algérie est représentée par la sélection nationale ainsi que quatre équipes, à savoir Team Madar, Majd El Guerara, NRDI Dely-Ibrahim et Amel El Malah.

Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie est régi par les règlements de la FAC et ceux de l'Union Cycliste Internationale. Il est placé sous le contrôle d'un commissaire de course et d'un inspecteur antidopage.

Déclarations

Youcef Reguigui (Algérie - Terengganu Polygon) / Maillot vert et vainqueur de l'étape : "Je suis très heureux d'offrir une deuxième victoire à l'Algérie. C'est un parcours d'étape que je connais bien et il me tenait à coeur de m'imposer ici après la deuxième place la veille. J'ai beaucoup d'ambition sur ce Tour avec mon équipe et nous ferons le maximum pour remporter d'autres étapes et jouer les premiers rôles au classement général. Je remercie le public de Biskra qui est venu nous encourager à l'arrivée de cette belle et longue étape".

Manuel Oioli (Italie - Q36.5 Continental Cycling Team) / Maillots jaune de leader et blanc de meilleur espoir : "Le plan d'aujourd'hui était de faire partie d'une échappée. Nous avons essayé avec le coureur algérien d'aller jusqu'au bout mais le peloton en a décidé autrement. Je suis tout de même très content d'endosser le maillot jaune de leader et conserver celui de meilleur espoir. Nous allons continuer à faire le maximum pour décrocher une victoire d'étape et pourquoi pas jouer les premières places du classement général".

Raffaelo Mosca (Italie - Q36.5 Continental Cycling Team) / Maillot à pois: "C'était une étape difficile avec beaucoup de chaleur, mais j'ai réussi à gagner des points au classement du meilleur grimpeur lors des cols en début d'étape. Notre équipe a fait le plein aujourd'hui avec trois maillots et nous allons nous battre pour essayer de les garder le maximum de jours.

Notre objectif maintenant et de gagner une étape".

Classement général

BISKRA - Classement général du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2023) à l'issue de la troisième étape disputée jeudi entre Boussaâda et Biskra sur une distance de 176 km.

Oioli Manuel (Q3C) 7h04'23

Stravers Jarri (UNI) 7h04'23

Reguigui Youcef (TSG) à 0:03

Lino Julian (NMC) à 0:04

Rostovtsev Sergei (BGS) à 0:05

Peschges Marcel (TEC) à 0:05

Hennequin Paul (NMC) à 0:08

Sahiri Ayoub (MADAR) à 0:10

Sandri Edoardo (Q3C) à 0:10

Hamza Yacine (MADAR) à 0:11

Traenckner Bjorn (TEC) à 0:11

Ferkous Abdelkrim (CMG) à 0:12

Aklilu Gebrehiwet (ERI) à 0:12

Saidi Nassim (MADAR) à 0:12

Schuurmans Luuk (UNI) à 0:12

Mosca Raffaele (Q3C) à 0:13

Ferkous Ayoub (CMG) à 0:14

Cherki Salah Eddine Ayoubi (CMG) à 0:16

Stedman Travis (Q3C) à 0:16

Eyob Metkel (TSG) à 0:18.

Classements des différents maillots

BISKRA - Classements des différents maillots du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2023) à l'issue de la troisième étape disputée jeudi entre Boussaâda et Biskra sur une distance de 176 km :

Maillot blanc (meilleur jeune U23):

Oioli Manuel (Q3C) 7h04'23

Hennequin Paul (NMC) 7h04'31

Sahiri Ayoub (MADAR) 7h04'33

Maillot vert (meilleur sprinter):

Reguigui Youcef (TSG) 16 pts

Hamza Yacine (MADAR) 10 pts

Callies Adrian (TEC) 9 pts

Maillot à pois (meilleur grimpeur):

Mosca Raffaele (Q3C) 14 pts

Yemane Dawit (ERI) 14 pts

Urruty Maxime (NMC) 8 pts

Classement par équipes:

EMBRACE THE WORLD CYCLING 21h13'20

Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM à 0'13

NICE METROPOLE COTE D'AZUR à 0'14.