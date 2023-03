Afrique: Cinquième conférence des Nations-Unies sur les pays les moins avancés - La question sécuritaire, une priorité des pays sahéliens au forum des parlementaires

Le conseil de la Choura du Qatar en collaboration avec l'Union interparlementaire a organisé un forum des parlementaires à la cinquième conférence des Nations-Unies sur les pays les moins avancés le samedi 04 mars 2023 à Doha au Qatar.

La cinquième conférence des Nations-Unies sur les Pays les moins avancés (PMA) qui se tient à Doha au Qatar, a été une tribune pour le conseil de la Choura du Qatar en collaboration avec l'Union interparlementaire d'organiser un forum des parlementaires le samedi 04 mars 2023.

Selon le député de l'Assemblée législative de Transition (ALT) Mamadou Yaro par ailleurs rapporteur général de la commission finances et budget, le forum a visé à définir et relever toutes les actions que les parlementaires pourront initier ou entreprendre dans le cadre du développement des PMA.

Il en outre ajouté que le forum a permis de discuter sur le rôle des parlements dans le processus de développement des PMA. Pour ce faire, les échanges se sont menés autour de quatre panels " Les PMA dans leur contexte : Problèmes non résolus et possibilités inexploitées ", " Représentation des femmes et des jeunes dans les parlements : Etat des lieux ", " Les PMA et l'aide : Vers une coopération plus efficace au service du développement ", et enfin " Les PMA et la gouvernance : Le défi des réformes institutionnels ".

Pour M Yaro, le Burkina Faso a soutenu la position du Mali qui estime que la communauté internationale soit plus regardante sur la question sécuritaire dans les pays sahéliens. " En clair, il est crucial que la communauté internationale prenne conscience que les pays sahéliens sont confrontés en tant PMA à un problème majeur aujourd'hui qui la question de la sécurité. Nous pouvons évoquer d'autres problèmes qui sont réels mais la priorité de ces pays c'est de pouvoir résoudre cette question de sécurité ", a-t-il signifié.

Et de préciser qu'il a insisté sur les corolaires de la crise sécuritaires à savoir la crise humanitaire. En plus, Mamadou Yaro dit avoir affirmé devant ses paires parlementaires que l'aide est un appoint qui vient en complément au financement local d'un PMA qui est essentiellement basé sur la mobilisation optimale des ressources internes.

" Lorsque nous finançons notre développement, nous devons d'abord compter plus sur nos propres forces et ressources internes ensuite, l'aide viendra en complément. Dans le cadre du Burkina Faso, nous avons dans le budget 2023, mis l'accent sur les ressources internes à travers de nouvelles niches ou potentialités fiscales à savoir l'impôt sur le revenu foncier et les taxes sur l'alcool ", a révélé le représentant du Burkina Faso au forum des parlementaires.

De son avis, cette aide au développement venant de l'extérieur doit absolument s'inscrire dans les choix stratégiques du PMA.