Burkina Faso: ' Regagnons la paix et la terre ' - Un projet pour restaurer des terres dégradées et promouvoir le vivre-ensemble

A Nagréongo, une commune rurale de la région du Plateau Central, a été lancé un projet de restauration des terres dégradées et de promotion de la cohésion sociale. Dénommé " Regagnons la paix et la terre ", l'Initiative est de l'ONG Initiative Développement Durable (IDD) et de son partenaire Terre Verde.

Restaurer 1000 hectares de terres dégradées, tel est l'objectif commun de l'Organisation non gouvernementale Initiative Développement Durable (IDD) et Terre Verde, son partenaire, à travers le projet " Regagnons la paix et la terre ".

Le lancement dudit projet a eu lieu le jeudi 02 mars 2023 au Centre éco de la commune de Nagréongo.

Selon le fondateur et directeur de l'IDD, Oumarou Ouédraogo, il s'agira, entre autres, en termes d'activités de réparer 1000 hectares de terres endommagées en respectant les règles du ministère en charge de l'Agriculture, de s'approprier des outils de travail des ministères en charge de l'Agriculture, l'Environnement et autres ministères.

D'un coût d'environ 655 millions de FCFA, le projet vient, a-t-il ajouté, compléter deux autres initiatives, à savoir " Un enfant, un repas équilibré " et " Un million de tonnes de riz ".

Pour le fondateur et directeur de Terre Verde, Melchior Landolt, le plus grand défi pour le Burkina Faso est de conserver des terres fertiles malgré la démographie galopante.

Espérant un retour de la paix dans 5 ans, M.Landolt est convaincu que l'union produit de bons résultats surtout entre les paysans et les éleveurs. Représentant le gouverneur de la région du Plateau Central, Clarisse Bagagnan, a salué un projet qui contribuera à la sécurité alimentaire.