Afrique: Le Vice-Président du CST rencontre la Directrice du Département de l'Afrique de l'UE

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Mohamed Hamdan Daglo, a rencontré aujourd'hui la Directrice du Département de l'Afrique de l'Union Européenne, Mme Rita Laranjinha, qui est actuellement en visite à Khartoum, dans le cadre d'une tournée qui inclut la Somalie et l'Éthiopie.

La réunion a porté sur les relations de coopération entre l'UE et le Soudan ainsi que sur les efforts déployés par l'UE pour soutenir la transition démocratique sous la lumière de l'accord-cadre signé le Décembre dernier et les efforts déployés pour former un gouvernement civil.

Le Vice-Président du CST a exprimé l'appréciation du Soudan pour les efforts de l'Union Européenne soutenant la stabilité au Soudan et dans la région, soulignant l'importance d'une coordination conjointe sur les questions d'intérêt pour les deux parties.

Daglo a renouvelé l'engagement de l'establishment militaire à quitter le travail politique et à former un gouvernement civil qui réponde aux aspirations du peuple Soudanais.

Pour sa part, Mme Laranjinha a affirmé que sa visite au Soudan s'inscrit dans le cadre du soutien au processus politique dans le pays et a souligné que son message de l'Union Européenne au peuple Soudanais insiste sur la nécessité de parvenir à un accord et de former un gouvernement civil, ajoutant qu'ils sont prêts à fournir un soutien pour parvenir à la stabilité, et a annoncé le soutien de l'Union Européenne au Soudan, en particulier dans les domaines de l'agriculture et de l'aide humanitaire.