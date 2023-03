Angola: Mise en relief du potentiel touristique de Namibe

Moçâmedes — Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Filipe Zau, a déclaré à Moçâmedes, dans la province de Namibe, que le tourisme durable peut être une source importante de revenus et de création d'emploi, en particulier pour les jeunes.

S'exprimant mercredi 8 mars lors de la cérémonie de lancement du livre de photographies de l'auteur Archer Mangueira, le ministre a déclaré que le tourisme était une valeur ajoutée du point de vue économique, qui est de plus en plus tourné vers la voie de la durabilité des biens naturels et culturels.

Il a également déclaré que selon le journal américain The New York Times, le désert du Namib occupe la 17e position sur une liste des 52 meilleures destinations touristiques pour voyager en 2023, très probablement compte tenu de ses dunes d'environ 300 mètres de hauteur et les vagues le long de la côte inhabitée.

Pour le ministre, ce sont des caractéristiques essentielles pour la pratique des sports extrêmes et du tourisme de plage, car aujourd'hui dans la province de Namibe, en plus de tout ce qui existe déjà, il y a encore d'autres potentialités à découvrir.

Lors de cette cérémonie, le gouverneur de Namibe, Archer Mangueira, a déclaré que l'industrie du tourisme, étant liée à d'autres secteurs tels que la culture et l'environnement, est celle qui peut mieux contribuer au développement durable de la province.

Il a indiqué l'achèvement de la route Benguela/Lucira comme un facteur qui contribuera à améliorer l'accès à la province, qui dispose également d'un aéroport aux caractéristiques internationales, dont la certification par les organismes compétents figure parmi les priorités.