Afrique: Podor - 'Le marché est à nos portes' (Adjointe au Maire)

Podor — Houleye Wane, adjointe au maire de Podor, a exhorté les femmes de Podor, " dynamiques actrices de développement" à se former aux technologies de l' information et de la communication "pour mener à bien leurs activités et à une meilleure contribution dans l'économie locale".

Mame Houleye Wone a procédé à l'ouverture du panel sur le thème "pour un monde digital inclusif: innovation et technologie pour l'égalité des sexes".

L'implication des femmes à tous les niveaux est devenue une exigence, selon Mame Houleye Wone, qui engage ses soeurs à "conquérir le marché " via la digitalisation.

A sa suite, Anta Sidy Fall Niane, présidente de la commission Genre, Famille, Femme et Enfant de commune de Podor, a insisté sur " le poids démographique des femmes " et à recommandé " une démocratisation de l'accès à l'internet", en mettant le curseur sur le "coût et la sécurité".

Car la digitalisation du monde "va réduire les distances et les nombreuses tracasseries des voyages", mais surtout de faire "des gains substantiels de temps, d'énergie et de ressources financières", a plaidé la

Auparavant à la tête de toutes les associations de femmes elle remis au préfet du département un mémorandum dans lequel sont répertoriées toutes les préoccupations importantes des femmes de Podor.

L'accès aux formations qualifiantes, notamment dans le domaine du digital, l'accès à la terre, le financement pour mieux entreprendre.