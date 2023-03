Sénégal: Mbacké - 'La femme c'est l'épine dorsale de la société' (Directrice CFP)

Mbacké — La femme est "l'épine dorsale de la société", a estimé mardi Gnagna Gueye Sangaré, directrice du Centre de formation professionnelle (CFP) du département de Mbacké (centre), évoquant la dimension représentative de celle-ci au niveau de la société.

"Tout le monde sait que la femme est l'épine dorsale de la société. Il est vrai que dans nos foyers, dans nos maisons, dans toutes nos structures nous sommes accompagnées par des hommes. Et la femme représente, comme on dit, le pilier de la société. C'est la femme qui éduque, c'est la femme qui prend en charge tout ce qui est en relation avec la famille et à la société d'une manière générale. Donc elle a une grande représentativité au niveau de la société du monde en particulier au niveau de la société sénégalaise", déclare Mme Sangaré dans un entretien exclusif avec l'APS.

La journée internationale du 8 mars dédiée à la défense des droits des femmes a célébrée mercredi au CFP de Mbacké.

"Le 8 mars marque une date importante pour nous les femmes. Au Sénégal et à l'instar du monde entier nous célébrons la journée des femmes. C'est la raison pour laquelle, nous au niveau du CFP de Mbacké, nous profitons de cette occasion pour célébrer les femmes qui sont au niveau de ce centre qu'est à majorité constitué par des femmes", a-t-elle ajouté.

"L'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles", est l'un des trois thèmes qui seront abordés à l'occasion de la célébration de cette journée dans le cadre d'un forum d'échange qui selon elle, va devoir mettre en contribution le "club des jeunes filles" du CFP de Mbacké.

Pour pouvoir occuper des postes de responsabilités au sein des structures, la directrice du CFP de Mbacké reste convaincue que les femmes doivent continuer à se battre.

"L'histoire a montré que les femmes sont parfois marginalisées. Nous avons peut-être eu des acquis pour l'avancée des femmes mais il reste beaucoup à faire. Et pour avoir quelque chose, pour pouvoir se positionner, il faudra que les femmes se battent. Elles doivent sortir de l'ordinaire pour pouvoir avoir peut-être des postes de responsabilité au niveau des structures", a-t-elle argumenté.

"Aller à la conquête du pouvoir aussi pourquoi pas. Jusqu'à présente on n'a pas eu de femme présidente de la République. Maintenant, les femmes ont occupé à travers le monde beaucoup de postes de responsabilité et nous avons notre rôle à jouer dans la sphère mondiale. Donc pourquoi pas au Sénégal aller à la conquête du pouvoir. On a eu une femme première ministre. Nous pouvons faire beaucoup de bonnes choses à travers le monde", a-t-elle assuré, rappelant les vertus intrinsèques que doivent incarner une femme modèle dans une société en déperdition.