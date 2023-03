Sénégal: Le PUMA dit 'stop' aux accouchements à domicile et promeut la santé maternelle et infantile

Keur Seyni Guèye — Le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) veut mettre un terme aux accouchements à domicile par la promotion de la santé maternelle et infantile, a appris l'APS de ses responsables.

"Les femmes des axes et territoires frontaliers sont résilientes et nous, au PUMA, nous travaillons à renforcer cette résilience. C'est pourquoi nous avons construit un poste de santé à Keur Seyni Guèye, ce qui va permettre de dire stop aux accouchements à domicile et de promouvoir la santé maternelle et infantile", a notamment dit Aminata Hanne Cissé, responsable de la cellule genre du PUMA.

C'est dans ce cadre que la troisième édition du "Bébé de l'équité" qui a célébré, mercredi, la naissance, le 31 décembre dernier, à minuit, du premier bébé de l'année 2023 au poste de santé de ce village de la commune de Keur Samba Guèye (région de Fatick), situé entre le Sénégal et la Gambie, après Kaffrine (centre) et Matam (nord).

"La célébration du +Bébé de l'équité+ est un prétexte pour le PUMA, avec sa cible, la communauté, particulièrement les femmes et les jeunes filles, de travailler à l'amélioration des accouchements à domicile. C'est aussi un moyen d'enrôler les familles, les femmes, dans les systèmes de protection sociale", a expliqué Mme Cissé.

Selon Oumou Khairy Kane Dièye, infirmière chef de poste de Keur Seyni Guèye, qui fait également office de sage-femme, depuis que cette structure sanitaire est érigée dans ce village, il y a une "grande amélioration" par rapport aux accouchements à domicile et que même des femmes des villages voisins de la Gambie y viennent pour accoucher.

Après avoir construit ce poste de santé qui constitue une doléance de "plus de trente ans", le PUMA compte s'attaquer aux mariages précoces et la non-déclaration des enfants à la naissance.

"Nous reviendrons dans cette localité avec d'autres initiatives et stratégies pour que la santé de mère et de l'enfant ainsi que les droits des femmes et des jeunes filles soient bien prises en compte dans les activités du PUMA", a-t-elle promis.

Il a annoncé un partenariat avec des agences du système des Nations unies dont le Programme alimentaire mondial (PAM), le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).

Le maire de la commune de Keur Samba Guèye, Abdoulaye Ndiaye, "très satisfait" des réalisations du PUMA dans sa collectivité territoriale, a indiqué ce poste de santé va surtout soulager les populations de Keur Seyni Guèye et de Keur Ousseynou Dieng, les plus gros villages de cette commune qui est composée de quarante-trois villages avoisinant trente-deux mille habitants, soit le quart de la population communale, environ six mille habitants.

"Non seulement Keur Seyni Guèye abrite, depuis soixante-dix ans un important évènement religieux, mais c'est un village qui est situé à moins d'un kilomètre de la frontière avec la Gambie, qui était confronté à beaucoup de difficultés. Mais grâce à l'assistance du PUMA, on peut dire que nous faisons maintenant partie intégrante du Sénégal, parce que 80 à 90% de nos populations allaient se soigner en Gambie", a-t-il souligné.