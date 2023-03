Afrique de l'Ouest: CAN U20 - En finale, le Sénégal pour faire comme les "Grands", la Gambie pour être grande

Le Sénégal bat le Bénin 1-0 ce Jeudi et se qualifie pour les demi-final de la CAN U20 Total-Energies. Il obtient aussi sa place au Mondial U20.

Samedi 11 mars, la finale de la CAN U20 sera un derby de l'Afrique de l'Ouest entre le Sénégal et la Gambie. Entre une équipe des Lionceaux programmée pour remporter le trophée, comme ses aînés de l'équipe A et A', et une autre, les Young Scorpions, qui veut déjouer les pronostics.

Ce sont les deux meilleures formations du tournoi avec quasiment le même parcours. Cinq victoires en cinq matches ; 12 buts marqués pour le Sénégal, 10 pour la Gambie. Aucun but encaissé et un succès sur le même adversaire prestigieux, le Nigeria (7 titres remportés), battu sur le même score (1-0) par le Sénégal en match de poule, et la Gambie en demi-finale. Les deux équipes, qui n'ont jamais remporté la CAN U20, se retrouvent donc pour une finale inédite au Caire.

Même parcours, mais pas le même élan. Les Lionceaux ont débarqué en Égypte, escortés par de grosses ambitions nées de la réussite de leurs aînés, champions d'Afrique en 2022 et sacrés au CHAN 2023. C'est une équipe qui ne doute pas de son futur sacre même après avoir perdu trois finales sur les quatre dernières éditions. " Ça, c'était avant ! " pourraient lancer les cadres Lamine Camara et Papa Amadou Diallo, qui ont remporté le CHAN en janvier dernier en Algérie et qui font partie des quatre vainqueurs du trophée appelés pour disputer cette CAN.

Double buteur lors de la demi-finale contre la Tunisie (3-0), Lamine Camara, le nouveau joueur du FC Metz, avait lancé à la fin de la rencontre face aux Aiglons de Carthage : " Il nous reste à gagner le trophée. "

Les Sénégalais " raflent tout en ce moment... "

Sûrs de leurs forces, les poulains de Malick Daf vont faire face à ceux d'Aboulie Bojang, troisièmes lors de la dernière CAN U20 en Mauritanie en 2021. C'était avec le même sélectionneur qui ne cesse de faire progresser ses jeunes joueurs après avoir fait ses preuves dans le championnat gambien de première division avec notamment le titre de champion avec le Steve Biko. " Le Sénégal est une équipe extraordinaire, mais nous le sommes aussi. Ils raflent tout en ce moment. Il faut les en empêcher le 11 mars ", a ainsi déclaré Aboulie Bojang, après la victoire en demi-finale face au Nigeria (1-0).

Le Sénégal et la Gambie se sont croisés en septembre dernier lors du tournoi pour les éliminatoires de la Zone Afrique de l'Ouest. À Nouakchott, en Mauritanie, les Young Scorpions s'étaient inclinés 0-1 sur un but du capitaine sénégalais Samba Diallo.

Ce derby ouest-africain entre voisins très proches - la Gambie est enclavée dans le Sénégal et les deux pays partagent plusieurs dialectes - sera très certainement très disputé. Les Lionceaux voudront imiter leurs aînés et les Young Scorpions faire mieux que leurs grand-frères en ramenant au pays le premier trophée continental de son histoire.