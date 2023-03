Sénégal: Louga - Sakal et l'entreprise " InnoVent " signent un accord pour le paiement de 50 millions par année à la Mairie

Louga — La commune de Sakal, située dans le département de Louga, et l'entreprise de développement éolien et solaire "InnoVent", qui exploite la centrale solaire photovoltaïque de Sakal, ont signé un accord pour le paiement de 50 millions de francs par an à la municipalité, a annoncé le maire Ousmane S. Dieng.

"Les accords portent sur la proposition de contrat de travail aux laveurs et autres travailleurs de la centrale dans la limite des besoins de la centrale, le paiement de 50 millions FCFA par an répartis comme suit : 20 millions FCFA de redevance, 20 millions au titre de la responsabilité sociétale d'entreprise, et 10 millions d'indemnités", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature du protocole d'accord entre la commune de Sakal et l'entreprise Innovent, Ousmane Sakal Dieng a précisé : "Cette somme calculée sur cinq ans nous donne 1 milliard 250 millions FCFA de ressources financières pour la commune de Sakal".

Il a souligné qu'un chèque de 20 millions FCFA a également été signé le même jour pour payer la ferme Baralé qui regroupe les impactés de ladite centrale pour relancer leurs activités.

"Un accord a été trouvé pour payer les sommes dues depuis six ans, depuis l'année de production de la centrale, à savoir 20 millions FCFA de redevance, 98 millions d'indemnités et 120 millions de RSE sous forme de projets pour un total de 338 millions FCFA", a dit M. Dieng.

"Le contrat que nous avons signé ce jour tourne autour de la mise en disposition de 40 hectares du site qui abrite la centrale solaire à l'entreprise InnoVent", a-t-il rappelé, relevant que "la centrale solaire de Sakal d'une capacité de 20 mégawatts répond à l'ambition du gouvernement sénégalais d'assurer une production énergétique durable et indispensable à l'émergence du Sénégal".

Il estime que "cette centrale participera à l'amélioration du taux d'accès à l'électricité". Il a "chaleureusement" félicité le président Macky Sall "pour avoir lancé une nouvelle stratégie de développement économique et sociale avec le PSE".

Il a également "salué et magnifié la collaboration entre l'entreprise qui a réalisé le projet et notre commune" dont il est le maire depuis le 23 janvier 2022.

"Le soleil brille partout au Sénégal et, même si la proximité des installations avec la SENELEC est un atout, le choix de Sakal témoigne une marque de confiance", a-t-il dit.