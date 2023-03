Congo-Kinshasa: Lutte contre la spéculation - Le gouvernement annonce la publication régulière du taux de change par la Banque centrale

Pour mettre fin à la spéculation observée sur le marché de change, le Comité de conjoncture économique du gouvernement a annoncé le jeudi 9 mars la publication régulière par voie des médias du taux de change par la Banque centrale.

La décision a été annoncée à l'issue de la réunion du Comité de conjoncture économique centrée sur la situation conjoncturelle liée à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain sur le marché de change, présidée par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, renseigne la Primature.

Les participants ont préconisé des mesures pour apporter la bonne information et surtout mettre fin à la spéculation, qui s'observe de plus en plus sur le marché de change. Cette spéculation engendre des conséquences néfastes sur les prix des biens de première nécessité sur le marché.

" Il y a lieu de noter aussi qu'au cours des dernières semaines, on note une décélération de la formation des prix intérieurs. Cette décélération s'observe notamment à Kinshasa, dans la capitale de notre pays, à Lubumbashi, et à Goma. Il va donc sans dire que nous faisons face à une spéculation qui prend forme autour de la question du taux du franc congolais. Et c'est pourquoi certaines mesures ont été préconisées pour apporter la bonne information et mettre fin à cette spéculation. Il s'agit notamment de la publication au quotidien par la BCC des taux du franc congolais dans les médias locaux et ensuite la Banque centrale va procéder à un suivi permanent des taux sur le marché parallèle ", a rapporté Aimé Boji, le ministre d'Etat, ministre du Budget.

Au sujet de la décélération de la formation des prix intérieurs, Aimé Boji Sangara souligne que le pays fait face à une spéculation qui prend de plus en plus forme.

" Il y a lieu de dire que les chiffres communiqués par la Banque centrale du Congo aux participants à cette réunion, révèlent que le franc congolais est demeuré relativement stable au cours des dernières semaines. Et à la date d'aujourd'hui, le franc congolais s'est échangé à un taux de 2035 francs congolais contre 1 dollar américain sur le marché officiel. Au marché parallèle, on a observé des taux qui varient entre 2250 et 2350 franc congolais pour un dollar américain ", a fait savoir Aimé Boji.

Désormais, les Congolais seront tenus informés régulièrement de taux de la parité du franc congolais par rapport aux autres devises notamment le dollar américain, a assuré pour sa part la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi.