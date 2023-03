Congo-Kinshasa: Gbadolite - Les agents de la RVA bloquent l'accès à l'aéroport pour réclamer des arriérés de plus de 8 ans

Les agents, en colère, de la Régie des voies aériennes (RVA) à Gbadolite (Nord-Ubangi) ont barricadé, jeudi 9 mars, toutes les entrées de l'aéroport international de Mowanda pour réclamer le paiement d'arriérés de leur salaire.

Ces agents n'ont pas reçu de salaire depuis plus de huit ans, affirment-ils.

" Nous accusons plus de cent mois d'arriérés. C'est comme ça que nous nous sommes entendus avec les collègues de fermer l'aéroport pour réclamer notre droit parce que trop c'est trop. Plus de cent mois signifie que nous accusons un retard de paiement de 97 mois pleins non payés, 52 mois partiellement payés et 13 mois d'arriérés de gratification. Lorsqu'on fait la somation, ça fait plus de 100 mois d'arriérés ", a expliqué l'un d'eux.

Après le début de la manifestation de ce personnel de la RVA, les autorités provinciales ont contacté la direction générale de cette entreprise à Kinshasa qui a promis de trouver une solution à leurs revendications dans 48 heures.

Ce qui les a tant soit peu apaisé. C'est vers midi que les activités ont repris à l'aéroport, permettant aux vols programmés d'atterrir.

" N'eut été l'intervention des autorités provinciales qui sont venues vers nous (...) Nous avons échangé avec elles et elles ont compris notre souci et nous ont demandé si nous pouvions ouvrir l'aéroport parce qu'elles ont pris langue avec les responsables de Kinshasa et que le DG a promis de résoudre le dossier Gbadolite dans 48 heures. C'est ainsi qu'avec les collègues, nous avons accepté de reprendre le service. Si après 48 heures, la promesse n'est pas réalisée, nous allons reprendre le mouvement de grève comme d'habitude ", a menacé cet agent de la RVA/Gdadolite.