Sénégal: Affaires des 14 victimes des événements de mars 2021 - Leurs familles se tournent vers la Cour de justice de la CEDEAO et le Comité des droits de l'homme des Nations Unies saisies

Des familles des 14 victimes enregistrées lors des événements de mars 2021 ont annoncé leur volonté de traduire l'Etat du Sénégal devant la Cour de justice de la Cedeao et le Comité des droits de l'homme des Nations Unies (ONU). En conférence de presse hier, mercredi 8 mars, pour faire le point sur les procédures judiciaires enclenchées par les autorités, leur avocat, Me Amadou Diallo, a indiqué que pour l'essentiel, aucune enquête n'est ouverte par les Procureurs de la République des régions concernées.

L'Etat du Sénégal bientôt au banc des accusés devant la Cour de justice de la Cedeao et le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. En effet, après avoir patienté un an, des familles des 14 victimes enregistrées lors des événements de mars 2021, provoqués par la convocation du leader de Pastef devant la justice dans l'affaire de viol présumé qui l'oppose à Adji Sarr, ont annoncé leur volonté de traduire l'Etat du Sénégal devant ces deux instances juridictionnelles internationales.

En conférence de presse hier, mercredi 8 mars, pour faire le point sur les procédures judiciaires enclenchées depuis, leur avocat commis par Amnesty international, la Raddho et la Lsdh, Me Amadou Diallo, informant que près de sept (7) familles ont porté plainte, a déploré le manque de célérité dans l'instruction de cette procédure par les autorités judiciaires. En effet, selon lui, rien n'a été fait, à ce jour, pour l'essentiel des enquêtes annoncées par les Procureurs de la République des régions concernées, "pour déterminer les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été tuées, pour éventuellement identifier les auteurs et voir dans quelle mesure on pourrait engager leurs responsabilités pénales".

"La remarque qui est faite, de façon générale, c'est que non seulement, pour l'essentiel, tant que la famille ne se mobilise pas, aucune enquête n'est ouverte. Ou lorsque cette enquête-là est ouverte, elle ne l'est que de nom. Puisque dans la plupart du temps, il ne s'agit que de simples auditions des parties civiles, de quelques témoins, mais d'aucune audition d'un quelconque mis en cause", a notamment déploré la robe noire. Ainsi, considérant qu'il y a une "défaillance de notre système judiciaire par rapport aux dossiers où des Forces de défense et de sécurité peuvent être impliquées", Me Amadou Diallo a annoncé la saisine des "juridictions internationales dès la semaine prochaine".

Prenant la parole, à son tour, le Directeur exécutif d'Amnesty international, Seydi Gassama, s'est engagé à "faire en sorte qu'il y ait une plainte collective des familles auprès de la Cour de justice de la Cedeao". "Cette plainte au niveau de la Cour de justice de la Cedeao sera une première étape dans l'espoir de voir les sept autres familles réagir. Celles-ci ont refusé de porter plainte", a-t-il, poursuivi avant d'ajouter : "Comme l'État du Sénégal est coutumier des faits, en matière de refus de mise en oeuvre des décisions de la Cedeao, nous sommes également entrés en contact avec le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui sera saisi sur ces cas de personnes tuées lors des manifestations de mars 2021".

Car, insiste encore le Directeur exécutif d'Amnesty international, "Nous n'accepterons pas qu'ils (les gradés) puissent aller dans les missions des Nations-Unies si les hommes sous leur commandement commettent des violations graves des droits humains en toute impunité. Nous les signalerons systématiquement aux Nations-Unies pour qu'ils ne participent pas à ces missions-là. Parce que les Nations-Unies sont fondées sur le respect universel des droits de l'homme. Toute personne qui est mêlée à des violations des droits humains n'a pas le droit de servir sous le drapeau des Nations Unies".