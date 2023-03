Congo-Kinshasa: Toulouse - L'attaquant Firmin Mubele réclame 65 000 Ꞓ à son ancien club

L'international congolais Firmin Mubele sous contrat avec le Toulouse FC de 2018 à 2021, réclame à son ancien club le versement de 65 000 Ꞓ de salaire pour le mois de juin 2021 d'après les informations de LaDepeche. Le club a indiqué étudier le dossier depuis plusieurs semaines.

Firmin Mubele et le TFC, ce n'est pas tout à fait fini. L'attaquant congolais de 28 ans, sous contrat avec les Violets de 2018 à 2021, s'est remémoré le bon souvenir de son ancien club. Pas sur la pelouse du Stade mais plutôt sur le terrain du contentieux.

L'ancien avant-centre réclame à son ancien club la coquette somme de 65 000 Ꞓ correspondant, selon lui et ses conseils, au salaire du mois de juin 2021 non versé par le club. Récemment, l'avocat du joueur, Me Daniel Duco, a adressé une lettre de mise en demeure aux dirigeants du TFC afin de régulariser au plus vite la situation financière de son client.

Contacté, le club précise que ce courrier est parvenu il y a un peu plus d'un mois. " La demande est en cours d'étude par les services compétents du club. Dans l'hypothèse où ce dernier serait redevable d'une quelconque somme, il la paierait ", précise le communiqué du TFC.

Au-delà du contentieux financier, les représentants du joueur dénoncent " une opacité sur la gestion du dossier médical " de Firmin Mubele à l'origine, selon eux, d'une fin de parcours chaotique. Venu de Rennes en 2018, le natif de Kinshasa a rejoint les bords de la Garonne pour un contrat de 3 ans. Mais lors d'un choc avec un coéquipier, Mubele s'est blessé au genou en 2019. Il a été prêté à Astana, au Kazakhstan, et a été opéré en Croatie en octobre 2019, " épaulé par la direction de son nouveau club ", précise son conseiller.

Firmin Mubele revient à Toulouse où il a ses attaches familiales et continue les soins. Le Covid arrive, les frontières sont fermées. Le joueur ne peut plus retourner à Astana. Il a repris l'entraînement avec le TFC à l'été 2020, malgré une nouvelle blessure au mollet gauche. "A ce moment-là, j'avais l'impression que le club m'éloignait, entre l'entraîneur et le président, tout le monde se passait le ballon quand je leur demandais les raisons pour lesquelles je ne jouais pas ", se souvient l'attaquant aux 2 buts en 29 matchs avec le Violets et qui n'est plus, à cette époque, la priorité des dirigeants. L'équipe entame sa reconstruction après la descente en Ligue 2, mais s ans Mubele, indique LaDepeche.

Les mois passent, les blessures s'estompent. " Je me sentais bien et je voulais juste jouer. Je m'entraînais avec l'équipe jusqu'à la fin de mon contrat, en juin 2021 ", assure l'attaquant. Mais pour le club, Firmin Mubele est en arrêt de travail, déclaré blessé. Du 13 au 28 janvier 2021, puis du 19 février au 9 mars et des prolongations d'arrêt jusqu'au 30 juin 2021 figurent sur ses relevés fournis par l'assurance maladie. " Son nom a pourtant menti sur les feuilles de match en janvier 2021 par le club... " , soulignent les représentants du joueur aujourd'hui au chômage. Le club a-t-il profité de la blessure de son ancienne recrue pour justifier son licenciement ? C'est en tout cas ce que pense l'entourage de l'international congolais. " Une pratique malheureusement répandue dans le football professionnel, quand on veut se débarrasser d'un joueur, mais couverte par une omerta générale, les proches du joueur s'agacent. Durant cette période, Firmin Mubele ne savait même pas que le club le déclarait blessé. "

La Sécu versait une partie du salaire à l'attaquant toulousain et le club versait le complément. Jusqu'au quatrième mois, en juin 2021, où le club n'a plus l'obligation légale de payer son attaquant qui s'estimait pourtant apte à jouer. C'est le salaire de ce dernier mois de contrat que réclament aujourd'hui les conseillers de Firmin Mubele. " Il y a un flou sur les périodes de son arrêt de travail et sur les vraies raisons ", estiment les proches du joueur qui demandent des éclaircissements. Sans club depuis plusieurs mois, Firmin Mubele a intégré une équipe roumaine de deuxième division début 2022. L'aventure dans les Carpates s'est terminée en fin de saison.