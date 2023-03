Angola: La construction d'infrastructures considérée comme un défi pour améliorer le commerce frontalier

Malanje — La construction d'infrastructures administratives, routières et techniques constituent les principaux défis pour la régulation du commerce frontalier entre l'Angola et la République Démocratique du Congo, à partir des municipalités de Marimba et Massango, province de Malanje.

Cette préoccupation a été présentée ce jeudi, par le vice-gouverneur de Malanje en charge du secteur politique, économique et social, Domingos Eduardo, lors du Forum douanier, promu par la 2ème région de l'Administration générale des impôts (AGT), constituée des provinces de Malanje, Uige et Cuanza Nord.

La province de Malanje partage une frontière fluviale de 140 kilomètres avec la République Démocratique du Congo (RDC).

Le responsable a dit être nécessaire d'investir dans les outils technologiques et dans l'amélioration continuelle du processus de contrôle, ainsi qu'au respect strict des contribuables.

D'autre côté, Domingos Eduardo soutient la réorganisation du système de garantie douanière, à travers l'implication des assureurs et des banques commerciales, en vue de promouvoir des méthodes de dédouanement modernes et simplifiées.

En plus, il estime nécessaire d'ajuster le programme des opérateurs économiques agréés et d'accélérer le processus d'ouverture d'entrepôts spécifiques pour le dépôt des marchandises en transit sur le territoire national.

Dans ce chapitre, il est indispensable de privilégier les villes ayant un accès direct à la mer et aux corridors de transit douanier, spécialement Luanda, Lobito, Namibe et d'autres liées au réseau africain de transport et de logistique transfrontalière, afin de faciliter la circulation des produits tels que les minerais, le fer, le manganèse, le cuivre et autres.

Domingos Eduardo a entre-temps demandé une réflexion sur l'adhésion de l'Angola à la Zone de libre-échange continentale africaine, en vue d'adapter la législation au système douanier mondial et d'assurer une plus grande productivité dans les couloirs régionaux de commerce et transports.

À son tour, le chef du Département des services douaniers de l'Administration générale des impôts, Dionísio Domingos, a fait savoir que l'organisme travaillait avec la poste angolaise dans la province pour améliorer l'importation de produits qui n'ont nécessairement pas besoin de répartiteurs.

Selon lui, on envisage la création d'infrastructures pour dynamiser les échanges entre Malanje et la RDC.

La réunion a connu la présence des techniciens de l'AGT, des opérateurs économiques, du personnel de la police fiscale et d'autres invités.

Le Forum des douanes, qui en est à sa deuxième édition, se tient depuis février dernier dans tout le pays, sous le thème " Une douane plus proche du contribuable ".