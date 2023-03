Angola: Le Gouvernement lance un appel d'offres pour la concession de plateformes logistiques

Luanda — Un appel d'offres pour la signature du contrat de conception, construction, exploitation et gestion commerciale des plateformes logistiques d'Arimba et Lombe, dans les provinces de Huíla et Malanje, a été lancé mercredi par le Gouvernement angolais.

Selon un communiqué de presse de l'Agence angolaise de régulation du fret et de la logistique (ARCCLA), auquel l'ANGOP a eu accès jeudi, il s'agit des quatrième et cinquième appels d'offres limités par qualification préalable, qui permettront l'exploration et la gestion commerciale des plates-formes logistiques pour une période de 30 ans.

Le document indique que le lancement de l'appel d'offres fait suite à celui qui a déjà eu lieu pour la concession des plates-formes logistiques de Luvo, Soyo, province de Zaire, et Luau (Moxico).

Il indique que lesdites infrastructures sont dans le même lot que les six plateformes logistiques de la première phase de mise en oeuvre du Réseau National des Plateformes Logistiques (RNPL).

L'ARCCLA est chargée d'organiser et de suivre les processus d'octroi des Plateformes Logistiques (PL), de préparer les pièces procédurales sur la base de la législation applicable dans le cadre de la dynamisation du Réseau National des Plateformes Logistiques, selon la note.

A propos des plateformes logistiques

La plate-forme logistique Arimba (PLA), à Huíla, est située à 35 kilomètres de la ville de Lubango. Elle est reliée à la route nationale (EN) 280 et dans sa zone frontalière se trouvent les capitales provinciales de Benguela (257 km), Huambo (316 km) et Namibe (171 km).

En termes d'infrastructures logistiques, LA PLA pourra bénéficier des ports de Namibe et Lobito, des chemins de fer Moçâmedes et Benguela, ainsi que des aéroports de Catumbela et Namibe.

La plate-forme logistique de Lomba, située dans la zone centrale de Malanje, bénéficie du chemin de fer de Luanda, une infrastructure logistique stratégique, comme point de connexion avec les marchés internationaux via le port de Luanda.

La gare de Lombe, sur la ligne ferroviaire de Luanda, se trouve à environ 4 km de Malanje, à 27 km de l'aéroport de Malanje et à 24 km de la route nationale (EN) 140.

A ces facilités logistiques s'ajoutent des autoroutes dont la plus importante est la EN-230 qui relie la commune de Pungo-Andongo au village de Capanda.