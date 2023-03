Madagascar: Tourisme - La destination Madagascar en prospection à l'ITB Berlin

Mission accomplie. La promotion de la destination Madagascar a été la principale mission de la délégation conduite par le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto, au salon mondial du tourisme qui s'est tenu à Berlin.

La délégation malgache présente au plus grand salon mondial du tourisme l'ITB Berlin a multiplié les rencontres pour prospecter la destination Madagascar pendant trois jours, jusqu'à la clôture officielle de l'évènement, hier. Le ministre du Tourisme Joël Randriamandranto, chef de la délégation sur place, a rencontré Inge Huijbrechts, Global Senior Vice-Président Sustainability, Security and Corporate Communications du Radisson hôtel groups, dans le cadre du développement des investissements éco-responsables et la promotion du tourisme durable pour lesquels Madagascar s'est engagé. La Grande île étant un pays classifié " carbone négatif ", l'entretien s'est focalisé sur les différentes possibilités pour rendre " carbone neutre " les séjours proposés par les établissements du Radisson hôtel groups à Madagascar.

Ensuite, il s'est entretenu avec Mark Donfried, directeur de l'Academy for cultural diplomacy, en vue des perspectives de collaboration dans le développement du tourisme à Madagascar. Joël Randriamandranto a aussi rencontré les représentants de l'agence de voyage polonaise Itaka, organisateur de vols Charter à Nosy Be, qui souhaite étendre ses activités sur d'autres grandes villes malgaches.

Iles Vanille

D'ailleurs, le ministre du Tourisme a tenu une conférence sur le thème " Madagascar, destination d'investissement durable " à l'Academy for Cultural Diplomacy de Berlin. Il a saisi l'occasion pour présenter à un public élargi les opportunités d'investissement durable à Madagascar, mais aussi le rôle du tourisme dans la diplomatie culturelle. Une dizaine d'opérateurs touristiques malgaches accompagnent l'Office national du Tourisme de Madagascar (ONTM) dans cette mission de promotion de la destination. Des retombées positives sont attendues à l'issue de ce salon ITB Berlin, sachant que le ministère du Tourisme s'est fixé un objectif d'un million de touristes annuel à l'horizon 2028. " Notre participation à ce cadre B2B s'inscrit dans la stratégie de positionnement de Madagascar en tant que destination touristique phare de l'océan Indien, à travers le maintien de sa visibilité au niveau international ", indique l'ONTM dans un compte rendu.

Le ministre du Tourisme malgache préside cette année l'association îles Vanille composée de la Réunion, de Maurice, des Seychelles, des Comores, de Mayotte et de Madagascar. Visant l'objectif de développement touristique de la zone océan indien et de renforcement du poids et de la visibilité des îles membres, plusieurs actions ont été fixées par l'association pour l'année 2023, dont les facilitations de visas et de transports entre les îles, le développement du tourisme de croisière, et la promotion du tourisme durable.