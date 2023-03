Madagascar: Football / CAN 2023 - Quel visage pour les Barea?

Madagascar accueillera dans moins de deux semaines la Centrafrique pour le match aller comptant pour la troisième journée qualificative à la coupe d'Afrique des Nations.

Le temps passe vite. Le premier match comptant pour la troisième journée qualificative à la coupe d'Afrique des Nations entre Madagascar et la République centrafricaine aura lieu dans exactement treize jours, le jeudi 23 mars à Mahamasina. Et le match retour se tiendra le lundi 27 mars à Douala, au Cameroun. Les footeux attendent ces derniers jours la composition des onze premiers entrants pour le premier match à domicile. Le sélectionneur Nicolas Dupuis optera-t-il pour une ossature expatriés, ou locaux ou aussi moitié-moitié? Le coach des Barea A a toujours réitéré la sélection 50/50 ou presque mais il n'a pas encore précisé ou affirmé concernant le onze du départ. Le technicien français a juste mis l'accent sur l'importance des expériences des expatriés et les exploits extraordinaires des joueurs au CHAN.

Onze Barea titulaires au CHAN, y compris Koloina Razafindranaivo, qui évolue après la compétition maintenant en Algérie, figurent parmi les vingt-cinq retenus. Les Barea CHAN ont fait preuve de cohésion et de solidarité, qui ont été d'ailleurs leurs atouts pour réaliser l'exploit en se hissant sur la troisième marche du podium. Le sélectionneur se dit également séduit par la prestation des locaux aux matches amicaux au Maroc en septembre.

Expérience et jeunesse

De retour au pays début février, ils ont repris l'Orange Pro League et ont apparemment les matches dans les jambes. Beaucoup de techniciens ou simples passionnés préfèrent confier la mission pour les prochains matchs qualificatifs en majorité aux locaux. L'ancien sélectionneur des Barea et de l'ancien club phare du pays, AS Adema, qui assure actuellement l'encadrement du Fosa Juniors FC, Franck Rajaonarisamba, opte pour sa part pour la composition 50/50 expatriés et locaux.

"Les expatriés ont plus d'expériences et ils serviront de cadre dans le groupe. Les locaux ont réalisé, quant à eux, une belle prestation et un beau parcours au CHAN, et nous devons leur faire confiance. Je préfère personnellement un groupe d'expatriés renforcés par des locaux, moitié-moitié. Les jeunes sont en pleine forme physiquement mais ils n'ont pas encore joué plus de dix matches de haut niveau, contrairement aux expatriés" soutient le technicien local. D'autres techniciens qui ont voulu rester dans l'anonymat préfèrent eux aussi l'option 50/50. Le regroupement des locaux, avec quelques expatriés, est prévu débuter dans six jours. Les autres expatriés les rejoindront quelques jours avant le premier match.