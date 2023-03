Madagascar: Région Diana - Méga fête des Antsiranaises

Un grand succès pour la célébration régionale de la journée internationale des droits de femmes tenue hier, à Anivorano-nord , malgré l'insuffisance de sites d'hébergement pouvant accueillir les célébrants venus de cinq districts.

Certes , les tâches s'annonçaient ardues en raison de l'immensité de l'événement, mais la volonté farouche et la détermination sans faille affichées de manière constante par les femmes et les hommes engagés dans les préparatifs ont eu raison des obstacles La surprise était au rendez-vous car environ quatre mille (4 500) femmes, issues des communes et districts qui composent la région de Diana, sont venues manifester leur joie et leur solidarité , pour marquer cette journée unique . Effectivement, le nombre d' habitants de la ville d'Anivorano a presque doublé pendant deux jours . Apparemment, elles n'ont pas posé de problème à l'accueil, mais lorsqu'elles ont trouvé un endroit pour rassembler et déposer leurs bagages , elles ont été satisfaites. Cette fois, elles étaient très enthousiastes et ont montré qu'elles étaient nombreuses . Pour la commune hôte, toutes les écoles locales ont été prises pour servir de dortoirs pour les visiteurs . Il en était de même pour des maisons privées disponibles.

Carnaval en couleur

L'on a remarqué que les populations d'Anivorano sont généreuses car elles ont même mis gratuitement à la dispositions des " vahiny " leurs demeures, qui sont encore en phase de construction. Tout a déjà débuté dans la journée du 7 mars à travers différentes activités tels que le vernissage de vente exposition, une série conférence axée sur l'éducation et le foncier ....

En soirée , les habitants locaux ont eu droit au concours " vakodrazana " , alternant le bal gratuit animé par des disc-jockeys locaux. Un évènement musico- culturel, célébré à la pleine lune, qui a attiré le tout Anivorano sur le terrain de basket-ball. Le jour " J " , le carnaval des femmes a égayé les rues de la ville d'Anivorano et a remis à l'honneur une vieille tradition festive de la journée internationale de la femme. Précédées de la fanfare militaire venant d'Antsiranana, les femmes ont déambulé dans les rues, joyeuses, costumées et vêtues de leurs uniformes respectifs " salovana et kisaly " distinguant leurs associations, leurs districts et leurs communes d'origine. D'autres ont aussi apporté des produits qui identifient leurs communes d'origine .