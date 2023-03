Ethiopie: Sortie d'album-' Ethiopia ' - John Kyffy signe son come-back sur scène

" Ethiopia " ! Un album de 12 titres qui, aux dires du staff managérial de John Kiffy, est "une bombe musicale" qui fait déjà tomber en transe les aficionados du " Zêzê Pop " en Côte d'Ivoire et à travers le monde.

L'opus a été présenté, récemment, via une conférence de presse, dans un réceptif hôtelier à Abidjan, par l'artiste et son staff.

Aujourd'hui, vingt et un ans après son dernier album en date " Destiny ", " le chef de la tribu des Kanegnon ", comme le baptisent ses inconditionnels, est de retour!

L'homme reste dans son genre musical unique né de la fusion de la Pop, du Jazz, du Rock et des sonorités africaines. Baptisé " Zêzê Pop " par l'artiste. Cette musique qui dégage une énergie mystique et spirituelle tire son essence de la sagesse africaine. On y retrouve des proverbes et paraboles, à la limite du conte déclamé.

Un sacré alliage de la tradition et du modernisme

Son génie et son talent innés, il les a encore imprimés dans cet autre opus " Ethiopia ". Pour avoir été à l'école de grandes figures de la musique ivoirienne au nombre desquelles, respectivement, " le Gnoantré national " Ernesto Djédjé et " le Papa national ", Lougah François, le chef de la tribu des Kanegnon a peaufiné son art afin de devenir un musicien pluri-instrumentiste, un poète, un parolier des temps modernes et une figure de proue de la musique Pop en Côte d'Ivoire.

John Yalley a, à son actif, quatre albums intemporels : " Tchétché ", " Zêzê Pop expérience ", " Zêzê Steady " et " Destiny " mis dans les bacs entre 1990 et 2002.

Tout ce temps durant, John Kiffy aura conquis le coeur des mélomanes de toute la planète avant de tomber dans un repli stratégique.

Ce retour du roi du Zêzê Pop, ses fans le taxent déjà de triomphal !

David Wanyou, son nom à l'Etat civil, s'est fait connaître sous le pseudonyme de John Mayal, avant d'adopter, en souvenir de " cette époque difficile de sa vie ", celui de John Yalley, au moment où il commence à connaître le succès en 1990. Il se rebaptise alors John Kiffy (le chef) pour affirmer sa puissance artistique.

" Ethiopia " est un maxi single qui annonce la révolution Zêzê dans le paysage musical ivoirien