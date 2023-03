Madagascar: Parfums et arômes - Suspicion de machination mafieuse liée à la vanille

Quatre entreprises de grands noms du secteur des parfums et des arômes font l'objet d'une enquête en Europe et aux Etats-Unis. La COMCO les soupçonne d'avoir des ententes illégales sur les prix et d'entreprendre des manoeuvres mafieuses.

Une enquête est actuellement menée par la Commission de la Concurrence Suisse (COMCO), dans le cadre du marché des parfums et des arômes. D'après cette organisation, quelques entreprises seraient suspectées d'avoir eu des ententes illégales, voire mafieuses, pour maîtriser les prix et étouffer la concurrence. Dans son communiqué, la COMCO affirme disposer " d'indices selon lesquels plusieurs entreprises actives dans la production de parfums (Fragrances) auraient violé le droit des cartels ". En effet, des perquisitions ont été menées sur plusieurs sites dans le monde, après consultations d'autres autorités de la concurrence, comme la Competition and Markets Authority de Grande Bretagne, l'US Department of Justice Antitrust Division ou encore la Commission Européenne.

Grands noms

Les informations relayées indiquent plusieurs firmes concernées par cette enquête, entre autres, les entreprises suisses Firmenich International SA et Givaudan SA, la société américaine International Flavors & Fragrances Inc. et l'entreprise allemande Symrise AG. A noter que les parfums et arômes sont très sollicités dans de nombreux domaines, comme l'industrie alimentaire, les produits cosmétiques, les produits de nettoyage ou encore les produits personnels. Selon les enquêteurs, il y a des soupçons selon lesquels ces entreprises auraient coordonné leur politique de prix, empêché leurs concurrents de fournir des clients déterminés et restreint la production de certains parfums. Cela coïncide bien avec les suspicions évoquées par certains économistes malgaches qui redoutaient une machination douteuse pour forcer la main aux exportateurs de vanille, afin de faire chuter les prix au détriment des paysans et des acteurs de toute la filière. Depuis plusieurs jours, les médias internationaux parlent beaucoup de cette affaire de grande envergure.