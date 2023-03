Madagascar: Festival Explosion du rire - Entretien avec Claude Stadelmann

interview

Un festival autour du rire, une grande première à Madagascar, pourquoi avoir choisi de le faire chez nous ?

L'idée d'un festival est issue d'un concours de circonstances. Je connais bien Chasper Sarott, alors ambassadeur de Suisse à Madagascar. Il apprécie mon travail et cultive gaiement le second degré. Il y a plus d'une année, le projet d'inviter Plonk & Replonk à Madagascar avec la grande exposition rétrospective, inaugurée l'été 2021 à La Saline Royale d'Arc-et-Senans (France) mijotait dans sa tête. Les prémisses posées, le coup était jouable. Très vite, il apparut que les grandes toiles de Plonk & Replonk devraient croiser le fer ou le goupillon avec des artistes malgaches.

Le choix de la BD et du dessin de presse s'est imposé naturellement. Puis, comme par enchantement, Sexy Expédition Yéyé s'est glissée dans cette aventure burlesque et rocambolesque avec son installation surprise. Enfin, cerise sur le gâteau, Georges Geeraerts et Nirina Ramanandraibe sont montés dans la barque avec en prime le 1er Tournoi mondial des 5 Nations francophones du...CHOCOLAT. Donc, c'est une pièce montée à 4 étages qui se construit, sans ascenseur évidemment.

Les fonctions diplomatiques ont appelé Chasper Sarott en Mission au Congo fin 2022, mais l'Ambassade de Suisse à Tananarive a repris le témoin et le suivi du projet, au pas de charge.

Un festival sur 15 jours, qu'allons-nous découvrir ?

Le terme festival prête sans doute ici à confusion, car EXPLOSION DU RIRE ne programme pas une succession d'événements, de spectacles, de projections.

Dès l'idée émise, des amis - notamment Sylvie Joliclerc (librairie Samouraï), Henry de Heaulme (Clairval) ; Georges Geeraerts (directeur de Sopral, président du GEVM) ; Nirina Ramanandraibe (Chocolat Robert) ; Zouzar Bouka (ViMa) - ont souhaité s'associer au projet. Puis, Ihaja L Rajaonarison, Elia Ravelomanantsoa (et leur équipe de la CUA ) se sont joints au groupe de travail.

Vous préparez ce festival avec les artistes locaux, pouvez-vous en dire plus sur les premiers contacts, sur les préparatifs ?

Le thème générique repose essentiellement sur l'humour et la dérision. À partir de l'axe posé par Plonk & Replonk, l'équipe organisatrice s'est approchée des bédéistes, des dessinateurs et de Myriam Merch.

" À vous de parodier la Suisse et de saupoudrer ses habitants de poils à gratter ! ".

Pas de concours, pas de jurys. Carte blanche ! Sylvie Joliclerc, librairie Samouraï, a composé et convoqué une palette d'artistes qui se sont mis au travail. Le public verra le résultat de ceux qui ont transmis leurs dessins et leurs planches dans les délais requis. L'impression sur format A0 est en cours de... séchage ! Quant à Sexy Expédition Yéyé, c'est une autre histoire, à découvrir...

Qu'attendez-vous de ce festival ?

Le sourire des visiteurs. Dans l'ambiance morose généralisée, la banane...ça se déguste !

Ici, la notion de festival rejoint modestement la rencontre festive. Une partie de ping-pong avec tout ce qu'elle dégage de léger, de drôle, de local et d'universel. En confrontant ainsi les expressions et en croisant les regards sur la portée de l'humour, la démarche proposée amorce la mélodie. Elle vise à amuser le spectateur, à enrichir la diversité et à botter méchanceté et agressivité en touche... à l'image d'un tournoi de rugby (oh la ! c'est un essai un peu téléphoné...)

A quel genre d'humour doit-on s'attendre. S'agira-t-il de sketches ou de numéro de cirque ?

Et si l'humour n'avait pas de genre! Inclusivement vôtre... Aujourd'hui, faisons gaffe avec ces choses-là ! Les images de Plonk & Replonk et les photomontages qu'elles génèrent détournent une réalité pour en créer une autre. Les figures, les objets, les paysages se transforment, se composent et se décomposent. Et, les mots, sous forme de légendes, ponctuent ou brouillent le tout. Certains parlent de second degré. Mais pourquoi pas degré zéro ? Provoquer, oui, essentiellement le rire.

Donc, les sketches, les numéros de cirque quittent la scène ou le cercle de sciure pour aller et venir dans une image, inébranlablement FIXE...sauf quelques animations vidéo minimalistes (slow motion) qui seront projetées en boucle sur un écran dans le hall de l'Hôtel de Ville.

Le festival sera-t-il institutionnalisé ou ce sera juste un coup d'éclat ?

Un coup d'éclat, ce serait prétentieux ! Le festival EXPLOSION DU RIRE n'a d'autre ambition que celle de proposer un beau et bon moment de détente au public malgache le plus large possible. D'ailleurs, les droits de diffusion de l'Exposition sur toute l'île appartiennent à la CUA. Donc, elle peut voyager en province.

L'expérience (regards croisés en mode comique) peut se renouveler sur d'autres registres artistiques. À voir ! À Madagascar, les talents sont là.

Exposition rétrospective de Plonk et Replonk

Le nombre et la dimension des oeuvres Plonk & Replonk à installer représentent 11 grandes toiles correspondantes chacune à un thème : "Sport et Loisirs", "Nature et Écologie", Suissitude", etc...

Afin d'assurer une circulation de l'Exposition Plonk & Replonk dans plusieurs villes de l'Île, les images seront imprimées sur de la toile de bâche mate, résistante à l'eau et au soleil. Pour une mise en valeur de qualité, la taille de l'ensemble des "toiles thématiques" requiert un lieu offrant un espace important. Le grand hall d'entrée de l'Hôtel de Ville d'Antananarivo répond à cette volonté scénographique, grâce au partenariat privilégié de la Mairie de la CUA

Ce volume intérieur - et peut-être le parvis côté Avenue de l'Indépendance pour l'extension de l'EXPLOSITION - fonctionnera comme la scène où seront présentées les différentes prestations en lien avec les thèmes requis. Une structure - comme un labyrinthe - pourrait être aménagé proposant ainsi un voyage à rebrousse-poil à travers les arcanes de l'HELVETIE

Les bédéistes illustrateurs malgaches

" Dis-moi où ça gratte ! "

Les photomontages de la rétrospective donnent le ton, comme une portée musicale sur laquelle les artistes s'éclatent et emmènent le public vers les bonheurs du sourire et du fou rire. Un univers de dérision et de fantaisie ! Entre le caustique et la farce. Vive les Monty Python et tous les foldingues de la planète. Le propos consiste à réunir une palette de sensibilités, la plus colorée possible, avec les meilleurs protagonistes du dessin de presse, de la BD et de l'illustration à Madagascar. Il s'agit pour elles et eux de taquiner, de se moquer, de gratter " le poil lisse de la Suisse " et les poncifs et autres clichés que ce pays " propre en ordre " véhicule au fil du temps et au gré de l'espace. Les ingrédients à inclure dans le pot-au-feu pourraient être jumelés, variés et contrastés : Rolex/Vanille ; Fromage/ Taxi brousse ; Lenteur de langage/ kabary ; Neige/Sable chaud ; Fondue-raclette/Romazava ; Guillaume

Tell/ Ranavalona XXV ; ....

Liste des bédéistes, dessinateurs et illustrateurs malgaches : Sandrine Vavitsara ; Catemousse ; Haintsoa Sleeping ; Farahaingo (scénariste) ; Voninirina Antonia (T-Shirt) ; Sese Dille ; Vony Ranala (Cie Imiangaly Théâtre) ; RIri ; R-ALY ; Nino Pillar

Cerise sur le gâteau

À l'occasion de la manifestation, l'EXPLOSION DU RIRE, une avant-première unique et une unique avant-première :

Le 1er Tournoi mondial des 5 Nations francophones de ...la Chocolaterie

Une dégustation à l'aveugle sera organisée dans le cadre de l'Exposition avec la collaboration de maîtres chocolatiers d'ici et d'ailleurs. Il est prévu que Pierre MARCOLINI, lauréat du Prix du meilleur Pâtissier du Monde (2021), honore le Festival de sa présence.

Les 5 Nations francophones invitées à proposer leurs délices seront choisies par cooptation radicalement objective. Madagascar, pays hôte (Chocolat ROBERT) est inscrit d'office à la compétition. La Suisse, la Belgique, la France et le Congo participeront à la compétition.

La manifestation se déroulera le 26 mars dès 15h00 dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville (semaine de la Francophonie) Elle sera animée par la slameuse CAYLAH !!!

Avec le savoureux Parrainage du Groupement des Exportateurs de Vanille de Madagascar (GEVM) des producteurs de cacao et des fabricants de chocolat d'ici (chocolaterie ROBERT) et d'ailleurs et le généreux partenariat du groupe ViMa.

LE LÉMURIEN ET SA BANQUISE

INSTALLATION DE MYRIAM MERCH

L'installation LE LEMURIEN ET SA BANQUISE (Sexy Expédition Yéyé) se trouve en parfaite cohérence avec le propos. Rire et rire encore, avec une belle couche de dérision et d'autodérision. Piquer sans douleur... L'idée de la Banquise et du Lémurien géant et toute sa petite famille se matérialisera là sur place, en lévitation ou en apnée... Il suffira d'appuyer sur le bon bouton de l'humour recherché ! Glacier, Marmotte, Cervin, Lémurien, Iceberg, Forêt primaire, Banquise danseront alors la carmagnole ou la java.

L'oeuvre imposante sera installée à l'intérieur du hall d'entrée de la Mairie (partie gauche de l'entrée principale) et complètera - avec la banane - l'EXPLOSITION DE RIRE.