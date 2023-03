Madagascar: Réinsertion des détenus - Formation des mineurs en milieu carcéral

Pour favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des enfants détenus, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle dispense des formations dans les maisons carcérales.

C'est dans ce sens qu'une formation en pâtisserie a été organisée pour les mineurs à Antanimora dont la remise des attestations s'est tenue hier sur les lieux. Selon le directeur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Analamanga , Zoly Volahanta Raveloson , cette formation ne se limite pas à Antanimora , les enfants de l'Akany Avoko en ont également bénéficié l'année dernière. " Cette formation m'a permis d'acquérir des connaissances et de me divertir aussi à la fois. Je souhaiterais renforcer mes acquis et chercher un emploi correspondant à mes compétences une fois sorti d'ici " , témoigne Mendrika Rakotovao , 17 ans. La formatrice de ces mineurs se réjouit également des progrès enregistrés jusqu'ici.

D'après elle, les enfants sont très enthousiastes et il faut les encourager davantage à renforcer leurs compétences. Outre la remise des attestations, la direction régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Analamanga a également remis des vivres aux mineurs et aux femmes détenues à Antanimora à l'occasion de la célébration du 8 mars.