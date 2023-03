Madagascar: Salon des femmes entrepreneures - La seconde édition les 17,1 8 et 19 prochains

Ce rendez-vous de trois jours, qui est ouvert au public, va mettre en avant la participation des femmes entrepreneures engagées et innovantes.

De Women in Business, en passant par la première édition organisée à Majunga en 2022, à l'édition 2023, le salon des femmes entrepreneures impose petit à petit sa présence en tant que plateforme de référence pour mettre en avant le savoir-faire des femmes issues de tous secteurs, allant de l'agro-industrie au textile, en passant par les technologies de pointe, les prestations intellectuelles ou encore les services financiers. Un événement qui marque également tous les esprits en ce qui concerne le poids économique, de plus en plus grandissant, des entreprises promues par des femmes dans cette région du monde.

Pour cette année, l'événement englobe de multiples dimensions dont celle commerciale et professionnelle qui devrait se manifester par la mise en place d'une cinquantaine de stands, une dimension de réseautage ainsi qu'une autre conceptuelle à travers des pitch et des rencontres B to B. Diverses activités sont prévues pour la seconde édition prévue les 17, 18 et 19 prochains. L'on peut citer les échanges et discussions de haut niveau autour de la question : quels outils et solutions pour le renforcement de capacité et l'accompagnement des femmes entrepreneures ? Ou encore des business talk sur l'innovation dans le secteur de l'énergie, sur le rôle du secteur privé, les leviers offerts par le digital. Il conviendrait de noter que l'événement est ouvert au public.

Résilience

Une des particularités de l'édition de cette année est la dimension internationale qu'elle revêt. Une portée internationale qui " répond aux objectifs de créer des opportunités d'affaires, de représenter et de défendre les intérêts des femmes entrepreneurs à travers des réseaux de partenariat régionaux, nationaux et internationaux ". La deuxième édition du salon des femmes entrepreneures entend également mettre en avant la dimension environnementale. Ce, dans la mesure où les femmes, avec les enfants et les jeunes, se trouvent parmi les plus impactées par les évènements climatiques extrêmes. L'entrepreneuriat est l'une des voies essentielles pour faire face à ces multiples enjeux économiques. Tout comme l'esprit d'entreprise des femmes constitue l'un des principaux leviers de création d'emplois directs, de l'innovation et de prospérité de la société.