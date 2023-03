Afrique de l'Est: Tennis de table-Championnat d'Afrique de l'Est - L'équipe malgache frappe fort d'entrée

Les pongistes malgaches ont débuté avec les victoires hier au sommet d'Afrique de l'Est. Ils ont battu la formation kényane et celles de l'Éthiopie et de Djibouti lors de l'épreuve par équipe.

Les expatriés font le job au championnat d'Afrique de l'Est qui se déroule depuis mercredi à Djibouti. Les porte-fanions malgaches sont entrés en lice hier avec l'épreuve par équipe. Ils ont prouvé qu'ils ne sont pas venus pour des vacances. Ces pongistes malgaches évoluant en France s'y sont déplacés par leur propre moyen pour remporter des victoires. Et ils l'ont fait avec trois victoires écrasantes face à l'équipe de Kenya, de l'Ethiopie et de Djibouti, hôte de la compétition. Le trio malgache a écarté l'équipe de Kenya en premier sur le score de 3 à 0. Fabio Rakotoarimanana, le champion d'Europe en 2015, a battu facilement son adversaire Peter Muturi par 3 sets à 0. Le médaillé d'or des Jeux des Iles 2019 à Maurice, Antoine Razafinarivo a eu raison face à Mutua Brian par 3 sets à 0, tandis que Nativel Jonathan, le double médaillé d'or des Jeux des Iles 2011, non moins chef de la délégation malgache, a étrillé le kenyan Wandera Josiah sur le même set de 3 à 0.

La deuxième victoire a été gagnée face aux Ethiopiens toujours sur le score de 3 à 0. Les deux expatriés à savoir Antoine Razafinarivo et Nativel Jonathan ont gardé le même rythme lors de leur deuxième match. Ils ont défait respectivement Abeje Sissay et Dufera Mokonen par 3 sets à 0. Pour son premier match, Ravonison Stéphane s'est imposé face à Faris Aden. Ce dernier a représenté la Grande Ile au championnat d'Afrique en 2015. Jamais deux sans trois, l'équipe masculine de Madagascar est qualifiée en finale après avoir arraché la troisième victoire à l'équipe djiboutienne par 3 sets à 0. Les épreuves individuelles débutent ce jour.

Madagascar a représenté cinq pongistes à ce championnat d'Afrique de l'Est. Hanitra Karen Raharimanana est la seule dame dans cette sélection. La championne de France est apparue pour la première fois dans l'équipe nationale. Le médaillé d'argent lors des JIOI 2019 Setra Rakotoarisoa a voulu bien sauver l'honneur de son pays mais pour de raisons professionnelles, il n'a pas pu rejoindre l'équipe. Les locales de leur part, Santatra Raharijaona et Harena Dimbiarilanitra, deux joueuses de l'Acacia, demi-finaliste et vice-championne sont clouées au pays. Elles n'ont pas trouvé de moyens nécessaires pour aller à Djibouti.