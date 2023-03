Madagascar: Ambassade de Madagascar en France - Mishou remplacée par Pelandroy

" Vers l'abrogation de la nomination du Premier Conseiller de l'Ambassade ", avions-nous titré dans notre édition d'avant-hier.

ADC

C'est chose faite avec le remplacement de Mamonjisoa Randimbiarisoa Ramialikoalisoa plus connue sous le diminutif de Mishou par Esperance Pelandroy Arnaud. Même si elle n'appartient pas au corps des Agents Diplomatiques et Consulaires (ADC), sa nomination va probablement dissiper la tension au 4, Avenue Raphaël à Paris.

Magistrat

De toute façon, ce n'est pas la première fois qu'un magistrat occupe le poste de Premier Conseiller d'Ambassade, pour ne rappeler que feu Noël Rakotondramboa à la Représentation Permanente de Madagascar auprès des Nations Unies à New York. Plus tard, il a été nommé Secrétaire Général de la Présidence. En quelque sorte, il avait fait le chemin inverse à celui du Secrétaire Général de la Présidence sortant, Espérance Pelandroy Arnaud. Laquelle est remplacée au poste de SGP par un autre originaire de l'Androy, en la personne de Claude Fanohiza, Directeur exécutif de la Fondation Tany Meva jusqu'à sa nomination hier.

Conseillers Spéciaux

Trois anciens ministres sont nommés pour leur part, Conseillers Spéciaux (CS) auprès de la Présidence. En l'occurrence, Patrick Rajoelina, CS chargé de la Diplomatie et des Relations Extérieures ; Baomiavotse Vahinala Raharinirina, CS chargée des Affaires Economiques et des Relations avec le Secteur Privé ; et Tianarivelo Razafimahefa, CS chargé de l'Administration et du Développement Local. Il ne reste plus pour le président de la République qu'à nommer le ou la remplaçant(e) au Sénat de Landy Randriamanantenasoa devenue ministre de la Justice ; et d'Yvette Sylla, promue cheffe de la diplomatie, au poste de Représentant Permanent de Madagascar auprès de l'UNESCO à Paris,