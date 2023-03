Madagascar: Une synergie de toutes les bonnes volontés à mettre en place

Le cyclone tropical Freddy s'est éloigné de la Grande île et est en train de faire un retour sur zone au Mozambique.

Madagascar a beaucoup souffert du passage de ce météore et doit maintenant songer à se relever. Cette année, rien n'aura été épargné aux Malgaches victimes d'une crise économique sans pareil, dégradant leurs conditions de vie et devant maintenant supporter les séquelles du passage de Cheneso et de Freddy. Les perspectives sont plutôt sombres, mais c'est peut-être l'occasion ou jamais de mobiliser toutes les énergies pour essayer de remettre le pays sur les rails.

Une synergie de toutes les bonnes volontés à mettre en place

Les discussions ou les débats menés dans des cercles de plus en plus nombreux montrent que les citoyens sont de plus en plus conscients de la gravité de la situation actuelle. Les hommes politiques et les membres de la société civile élèvent de plus en plus la voix pour que des changements aient lieu dans tous les domaines. Il ne s'agit pas seulement de la forme, mais aussi du fond. On sent un véritable bouillonnement d'idées qui sont émises lors des interventions presque quotidiennes dans les émissions de télévision ou sur les réseaux sociaux.

Bien qu'ils soient surtout préoccupés par leur lutte pour la survie, les Malgaches sont attentifs à tout ce qui se dit et petit à petit, ils se rendent compte de la nécessité d'une véritable action . Les velléités des dirigeants qui font beaucoup d'annonces et ne réalisent pas ce qu'ils disent commencent à les lasser. Un nouveau discours se fait entendre. Il est de plus en plus audible. Les hommes et les femmes qui le tiennent insistent sur le fait qu'il faut une synergie de toutes les élites pour redresser et réparer ce qui s'est lentement dégradé. Les mois à venir vont être cruciaux et permettre l'élaboration d'une véritable stratégie permettant de sortir de l'inertie actuelle.