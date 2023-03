Madagascar: Cyclone Tropical Freddy - Un nouveau record de longévité

" Nos évaluations sont des enquêtes scientifiques détaillées qui prennent du temps ". Propos de Johan Stander, directeur des services de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) dans une publication effectuée sur le site web officiel de l'organisation.

Une publication qui indique que l'OMM entend mener une enquête qui devrait établir ou non si Freddy établit un nouveau record en tant que cyclone tropical de plus longue durée. Une enquête qui devrait probablement avoir lieu " après la dissipation du cyclone ", note l'organisation. Avant de rappeler que le record est détenu par " l'ouragan/typhon John, qui a duré 31 jours en 1994 ".

Pour ce faire, le blog cyclone.oi note que " les experts devront vérifier combien de temps FREDDY est resté en dessous du stade de tempête tropicale, durant l'ensemble de son parcours ". Quoi qu'il en soit, le système a plus de trente jours de vie actuellement.

Il conviendrait de rappeler que Freddy s'est développé au large de la côte Nord-Australienne le 6 février dernier. Il a ensuite traversé le sud de l'Océan Indien pour toucher respectivement Madagascar et le Mozambique les 21 et 24 février derniers. Le système continue son évolution dans le canal de Mozambique et devrait retoucher terre au Mozambique dans les prochains jours.

Provisoire

Le bilan provisoire publié par le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes ou BNGRC avance trois personnes disparues répartis à Ankazoabo, Ampanihy Ouest et Ihosy. Le pays déplore également dix décès observés à Bekily, Ampanihy Ouest, Morombe et Toliara I-II. Si l'organisme note une diminution progressive du nombre de personnes déplacées dans les prochains jours, le pays comptabilise 25 358 déplacés en tout et pour tout. Côté dégâts matériels, le cyclone a causé la destruction de 5 550 cases. Tandis que 5 938 autres sont actuellement inondées si 909 autres sont endommagées.