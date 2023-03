Madagascar: Tayc au Palais des Sports - Une soirée mémorable en perspective

Pour les fans de Tayc, les heures se comptent en minutes. Ce soir, le Palais des Sports accueillera un parterre d'inconditionnels du chanteur français.

Ce concert est en réponse à de nombreuses sollicitations, voire une centaine de messages, de la part de ses fans malgaches depuis le début de sa carrière. Pour ce faire, les organisateurs voient les choses en grand.

Cette soirée s'annonce festive avec les jeunes talents en vogue du moment. En première partie, l'enfant prodige qu'est Gaei et son fameux " Na Lingi " chauffera l'ambiance. De même Rim-Ka la pépite interprète de " Very jery ", mais surtout le duo incontournable que forment Shyn et Denise. Plus tard, Tayc enflammera la scène. Le répertoire se fera évidemment avec ses morceaux phares comme " Le temps ", " N'y pense plus ", " Carry me "...

Saviez-vous que Tayc est l'acronyme de " Take All You Can ", le choix de Julien Bouadjie comme nom de scène. Laissant ainsi paraître un chanteur aussi généreux que talentueux. Le temps d'une rencontre avec la presse et quelques fans chanceux hier au Radisson Blu Ambodivona, Tayc a partagé ses impressions et son ressenti sur la genèse et l'aboutissement de certains de ses titres. Un moment convivial, assez rare pour les artistes internationaux de passage dans la Grande île, mais surtout un moment qui aura sa continuité au Palais des Sports. Donc comme il le dit dans son tube, " Ce soir pas de dodo ". Il ne reste plus que très peu de billets disponibles, mais qu'on se le dise, il faudra y accourir.