Madagascar: Ambatondrazaka - Un directeur d'école et sa fille tués dans leur maison

Crime crapuleux à Antanimena Ambatondrazaka. Un directeur d'école et sa fille meurent dans des circonstances atroces.

Les victimes n'étaient plus sorties de chez elles depuis le 07 mars dernier. Leur absence au sein de la communauté a intrigué les voisins et les collègues du monsieur. Ce n'est qu'hier que leurs corps ont été retrouvés dans leur maison. Les deux sont morts avec des trous béants sur le crâne et de profondes blessures à travers tout leur corps. Il apparaît qu'ils ont été sauvagement tués à coups de poignard. Les voisins n'ont rien remarqué d'étrange au bout de trois jours, sauf l'absence de ces victimes.

Alertés, les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux du crime. Ils ont procédé au constat d'usage et à l'ouverture d'une enquête. Les gendarmes ont bouclé l'entrée de l'habitation pour démarrer leur investigation. Un médecin légiste, des gendarmes, tous étaient présents pour comprendre ce qu'il a bien pu se passer entre les murs de cette maison. Une maison qui n'a jamais connu d'histoire, qui s'est transformée en scène de crime d'une violence inouïe selon des sources dans la localité. " Cet homme était un directeur d'école, un travailleur et il avait bon coeur! Qui pouvait lui en vouloir au point de le tuer ? ", s'interrogent les voisins et les proches.

Pour l'heure, aucun suspect n'a été identifié. Les circonstances exacte du meurtre ne sont pas encore déterminées. Seule l'enquête des forces de l'ordre en dira plus sur le mobile de ce crime. De nombreux élèves et enseignants se sont retrouvés pour rendre hommage à cet homme. Hier matin, toutes les conversations ne parlaient évidemment que de cela à Antanimena Ambatondrazaka, témoigne une source sur place.