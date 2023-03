Tunisie: La Commission de l'UA satisfaite des récentes mesures prises par la Tunisie en matière de migration

Tunis — Des membres de la Commission de l'Union africaine (UA) ont exprimé leur satisfaction des récentes mesures prises par la Tunisie en matière de migration. Ils ont salué le rôle avant-gardiste et historique de la Tunisie dans le domaine des libertés et de la démocratie en Afrique et son engagement historique à lutter contre toutes les formes de discrimination et de racisme.

C'était à l'issue de leur rencontre, jeudi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger Nabil Ammar, au siège du département à Tunis.

Cités dans un communiqué du département des Affaires étrangères, les membres de la délégation ont affirmé le souci de la Commission de l'UA d'accompagner les efforts de la Tunisie pour traiter la question de la migration dans le cadre d'une stratégie basée sur une approche collective devant permettre aux Etats membres de l"organisation panafricaine de mettre au point des politiques et mécanismes institutionnels au plan national pour lutter contre la migration irrégulière dans le strict respect des traités internationaux et africains et conformément à l'Agenda 2063 de l'UA.

Les membres de la délégation ont précisé que leur visite en Tunisie intervient à la demande du président de la Commission Moussa Fakih Mohamed et s'inscrit dans le cadre de l'esprit de solidarité qui a toujours marqué les relations entre l'UE et la Tunisie. Cette, visite reflète, également, la volonté de discuter avec les autorités tunisiennes et de comprendre ce qui l'on est réellement.

De son côté, Nabil Ammar a tenu à saluer l'initiative de la Commission de l'UA d'envoyer une délégation à Tunis, dans le cadre de la coopération et de la concertation permanente entre les deux parties.

Il a évoqué la campagne diffamatoire menée par certaines parties et qui ne reflète aucunement, a-t-il souligné, la vraie image de la Tunisie ni sa position en Afrique.

Le ministre a, dans la foulée, passé en revue les dernières mesures prises par les autorités tunisiennes à l'intention des migrants irréguliers de l'Afrique subsaharienne.

Nabil Ammar a mis en avant l'approche tunisienne dans le domaine de la migration en Afrique qui doit, a-t-il préconisé, être appréhendée dans sa dimension universelle qui dépasse le continent africain, ce qui demande une approche universelle dans un contexte de solidarité internationale et régionale.