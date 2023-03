Tanzanie: Les Maasaï sont contraints de quitter leurs maisons dans la zone protégée de Ngorongoro

Malambo — " La contribution que je veux offrir a pour but de mettre en lumière la réalité du peuple Maasai ", affirme une source directe qui met en évidence ce qu'elle appelle les violations que certains Maasai subissent en ce qui concerne leurs droits à l'installation.

Le gouvernement tanzanien évacue les Maasai de la zone protégée de Ngorongoro, où réside la majeure partie de la population, en proposant une "aide" financière qui ne suffit pas à répondre à leurs besoins, ainsi qu'une zone d'installation inadaptée. Certains ont été contraints de quitter leur domicile pendant une longue période en raison des restrictions imposées par le gouvernement, alors qu'ils ne sont pas préparés à vivre dans un endroit et avec un mode de vie différents.

Malgré leur résistance, au milieu des protestations de masse et des affrontements, les dirigeants maasaï ont eu peu de réunions au cours desquelles ils ont pu exprimer leurs opinions sur le projet du gouvernement et suggérer des solutions possibles. Certaines installations publiques, telles que les écoles, les cliniques et les installations non gouvernementales fournissant des services sociaux, sont contrôlées et surveillées par le gouvernement par l'intermédiaire du personnel de sécurité.

Le district de Ngorongoro se situe au-delà de la zone protégée de Ngorongoro. Loliondo et Malambo sont des villages plus importants du district, bien qu'ils ne se trouvent pas dans la zone protégée. D'après les témoignages recueillis, la situation dans ces zones est bien pire qu'à Ngorongoro. Les habitants ont été déplacés de force, sans aucun soutien et dans un délai très court.

Dans le cas de la région de Malambo, les habitants de villages tels qu'Irkarian, Sanjan, Ndinyika, se sont vu donner 24 heures pour partir, et ceux qui ont refusé de suivre les ordres ont été mis en prison. Dans la région de Loliondo, des affrontements ont eu lieu, au cours desquels un policier et des combattants masaï ont perdu la vie. Il n'y a pas d'informations claires sur cet incident car le gouvernement a affirmé que les personnes impliquées n'étaient pas des Maasai du côté tanzanien, mais qu'elles venaient du pays voisin, le Kenya.

"La question est plus compliquée et plus dangereuse que celle de la zone protégée de Ngorongoro. Des dirigeants locaux ont été emprisonnés et accusés d'avoir planifié une forte résistance qui a ensuite dégénéré en conflit armé, bien que l'incident se soit produit quelques jours après que les dirigeants aient déjà été arrêtés et emprisonnés. Les agents de sécurité du gouvernement ont réussi à expulser les Maasai des villages de la région de Malambo mentionnée ci-dessus.

Il s'agit là d'un signe évident de violation des droits de l'homme et les Maasai sont réduits au silence parce qu'ils n'ont pas de représentants influents dans les hautes sphères du gouvernement ou des autorités supérieures qui puissent intervenir pour les défendre. À Malambo, certains anciens Maasai ont été sanctionnés lorsque leurs troupeaux ont été découverts en train de paître dans les zones interdites où ils avaient l'habitude de vivre. Le gouvernement a prétendu que ces lieux étaient inhabités et qu'il n'y avait donc pas lieu de les indemniser.