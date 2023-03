Afrique/Rwanda - "Le pardon vient de l'écoute de l'autre", déclare le Cardinal Kambanda, Archevêque de Kigali

Rome — "Je crois que les conflits naissent du fait que l'on ne veut pas écouter l'autre. L'écoute de l'autre nous implique, elle nous demande de changer ", affirme le Cardinal Antoine Kambanda, Archevêque de Kigali, en visite ad Limina à Rome, qui a accordé un entretien à l'Agence Fides.

Le Cardinal Antoine Kambanda, Archevêque de Kigali (Rwanda), est né le 10 novembre 1958 à Nyamata, dans l'Archidiocèse de Kigali. Tous les membres de sa famille ont été tués pendant la guerre de 1994, à l'exception d'un frère qui vit actuellement en Italie. Le 7 mai 2013, il a été nommé évêque du diocèse de Kibungo jusqu'au 19 novembre 2018, date à laquelle le Saint-Père François l'a nommé archevêque de Kigali. Il a reçu la consécration épiscopale le 20 juillet 2013.

Le Pape François l'a créé cardinal lors du consistoire du 28 novembre 2020, sous le titre de saint Sixte.

Votre Éminence a déclaré dans une homélie récente qu'avec les nombreux moyens de communication actuels, la communication est à son niveau le plus bas "parce que nous ne nous écoutons pas les uns les autres malgré les moyens dont nous disposons".

C'est une tragédie, car je crois que les conflits naissent du fait que l'on ne veut pas écouter l'autre. L'écoute de l'autre nous implique, elle nous demande de changer. Si vous écoutez une personne qui souffre, un pauvre, vous êtes impliqué et vous sentez que vous devez faire quelque chose. La conscience n'est plus tranquille. Alors, pour ne pas avoir de problèmes, on évite d'écouter.

L'écoute est la base de la réconciliation, car souvent les conflits naissent de la peur et de la suspicion de l'autre, de la pensée que l'autre est une menace. Mais quand on écoute, on se rend compte que l'autre n'est pas une menace et qu'on peut faire des choses ensemble.

D'après votre tragique expérience personnelle et celle de votre pays, qu'est-ce que le pardon ?

Le pardon est le fruit d'une écoute qui nous amène à comprendre l'autre, sa souffrance, les raisons qui l'ont poussé à commettre des violences. On peut se mettre en colère contre le mal que l'autre a fait, mais ensuite, en écoutant, on peut, certes difficilement, comprendre ce qui l'a poussé à commettre cet acte. Cela permet de voir "l'autre" comme une personne, de l'accepter et d'aller de l'avant.

Dans ma langue (le kinyarwanda), les mots "écouter" et "comprendre" sont identiques. Le mot utilisé pour désigner l'écoute au sens physique n'est pas celui utilisé pour désigner le sens plus profond de l'écoute, qui est aussi "comprendre". Par ailleurs, dans notre langue, le pardon est littéralement la compassion. En ce sens que lorsqu'une personne a commis une mauvaise action et qu'elle se rend compte du mal qu'elle a fait, sa famille se sent à son tour affectée en éprouvant un sentiment de honte pour l'acte commis par son parent.

Une dynamique que l'on retrouve dans les tribunaux Gacaca (inspirés des formes traditionnelles de justice et chargés, entre autres, d'établir la vérité sur ce qui s'est passé, de réconcilier les Rwandais et de renforcer leur unité. Note de la rédaction). Dès lors que ceux qui reconnaissaient leur culpabilité ne risquaient plus la peine de mort, les gens avouaient leurs crimes, libérant leurs familles du mal qu'ils avaient fait, et leur permettant de partager leur souffrance. Souffrir ensemble est la clé de la réconciliation. Ce n'est certainement pas une chose facile. En tant que chrétien, je crois que la grâce de Dieu peut aider le peuple rwandais à la mettre en pratique.

Est-il vrai qu'il y a une prolifération de nouvelles confessions religieuses au Rwanda ?

La religion catholique reste la plus pratiquée au Rwanda. Les catholiques représentent environ 50 % de la population. Les nouvelles dénominations, évangéliques, pentecôtistes et les différentes sectes, sont de plus en plus prosélytes. Il existe probablement plus d'un millier de nouvelles dénominations religieuses. Un environnement très confus a été créé, dans lequel diverses sectes sont entrées en conflit avec la législation de l'État.

Par exemple, elles construisent leurs lieux de culte sans respecter les règles de construction et, dans un cas au moins, l'un de ces bâtiments s'est effondré, faisant plusieurs victimes. Nous avons un peuple religieux qui fait confiance à ceux qui se présentent comme des "hommes de Dieu". Il y a des gens malhonnêtes qui abusent de cette confiance et ont transformé la religion en un commerce. Il est arrivé que de prétendus "guérisseurs" se présentent à des malades du sida et leur disent "ne prenez pas vos médicaments, nous prions pour vous afin que vous guérissiez", bien sûr en échange d'argent.

La même chose s'est produite récemment à propos du vaccin Covid. L'État a dû protéger la population contre ces escroqueries et a donc imposé des règles. Il faut s'inscrire pour que l'État reconnaisse sa confession religieuse selon des règles précises. Par exemple, les chefs religieux doivent avoir une formation théologique reconnue académiquement.

Il y a donc 800 confessions religieuses reconnues par l'État, mais il en existe d'autres qui ne sont pas reconnues, de sorte que le nombre total devrait être supérieur à un millier.

Quels sont les fruits spirituels des apparitions mariales de Kibeho, les seules reconnues par l'Église en Afrique ?

Les pèlerins continuent d'arriver en grand nombre, non seulement du Rwanda mais aussi des pays voisins. Les apparitions ont commencé le 28 novembre 1981 (le 28 novembre est le jour de la fête de Notre-Dame de Kibeho). Les jeunes filles à qui la Vierge est apparue lui ont demandé : "Quel est ton nom ? Marie a répondu : "Je suis la Mère du Verbe". Dans son message, la Vierge nous invite à la conversion, à la prière et indique le sens de la souffrance qui mène au salut.

Elle évoque un "fleuve de sang", des corps humains éparpillés partout. Une vision de ce qui s'est passé 13 ans plus tard (le génocide de 1994, ndlr). C'était un avertissement. En fait, la Sainte Vierge disait "convertissez-vous". Elle a ensuite révélé à l'une des jeunes filles le "Rosaire des 7 Douleurs", connu en Europe, mais pas au Rwanda à l'époque. Et certainement pas par une jeune fille de 13 ans. La Vierge a dit que la prière du Rosaire la touche profondément et qu'elle se préoccupe du sort de ses enfants.

Les fruits spirituels sont nombreux au cours de toutes ces années : grande dévotion, conversions et témoignages de changement.

Les vocations sont-elles encore nombreuses au Rwanda ?

Nous avons beaucoup de jeunes qui veulent devenir prêtres, religieux et religieuses. Ils sont tellement nombreux que nous n'avons pas la capacité de les accueillir tous et nous le regrettons. Il y a notamment beaucoup de jeunes filles qui voudraient devenir religieuses mais les différentes congrégations ne peuvent pas toutes les accueillir. Parfois, des groupes de filles se réunissent pour fonder une nouvelle congrégation, ce qui représente un défi supplémentaire car elles doivent être formées.

Il y a des congrégations qui sont déjà ensemble depuis 30 ans et qui vivent leur vie consacrée, mais elles ont encore besoin de discernement et de l'autorisation de Rome pour leur reconnaissance. J'ai demandé de l'aide aux congrégations 'classiques' mais même elles n'ont pas le personnel suffisant, elles doivent penser à la formation de leurs candidats. Nous avons cependant des formateurs mis à disposition par certaines congrégations.

Comment la politique de certains États consistant à expulser les demandeurs d'asile vers votre pays est-elle perçue au Rwanda ?

Le Rwanda est très sensible au problème des réfugiés et des migrants, notamment parce que nos dirigeants ont été des réfugiés et savent ce que cela signifie. Ils ont donc de la sympathie pour les demandeurs d'asile. Tout a commencé lorsque des cas de migrants retenus en otage par des groupes criminels en Libye les ont obligés à demander de l'argent à leur famille pour être libérés.

Ces personnes, dans l'espoir d'atteindre l'Europe, se sont mises entre les mains de véritables clans mafieux qui les maltraitent souvent. Cette question a été soulevée lors d'une réunion des chefs d'État de l'Union africaine, qui ont déclaré : "C'est une honte. Ce sont nos enfants. Que faire ?" Le Rwanda s'est dit prêt à les accueillir en coopération avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Il s'agit souvent de jeunes gens honnêtes ayant suivi une formation professionnelle. Une fois arrivés au Rwanda, ils sont présentés à des pays qui ont besoin de main-d'oeuvre (Canada, Norvège, Suède, Danemark et autres) où ils sont accueillis avec un contrat de travail.

Environ trois quarts des migrants en provenance de Libye sont partis vers leurs nouveaux pays d'accueil. La Grande-Bretagne souhaite probablement s'associer à ce mécanisme déjà en place. L'important est de contrer les groupes criminels qui gèrent l'immigration clandestine en créant des voies régulières pour ceux qui veulent faire leur vie à l'étranger.