Congo-Kinshasa: Beni/Nord-Kivu - La MONUSCO condamne les tueries de Mukondi et Mausa

La Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en RDC et Cheffe de la MONUSCO, Mme Bintou Keita, condamne avec la plus grande fermeté les tueries ignobles de plusieurs dizaines de civils survenues à Mukondi et Mausa à 20 km de la ville de Beni, dans la Province du Nord- Kivu.

Selon les premiers rapports, entre mercredi et jeudi, de présumés miliciens ADF se sont attaqués aux populations civiles avec des armes à feu et des armes blanches, faisant au moins 38 personnes tuées et plusieurs autres blessées ou portées disparues.

Mme Bintou Keita exhorte les autorités congolaises à diligenter une enquête et traduire en justice les auteurs de ces exécutions sommaires.

Elle rappelle l'engagement de la MONUSCO à contribuer à ces efforts et réitère son appel à une cessation immédiate des violences de tous les groupes armés contre les civils.