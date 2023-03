Algérie: Universités - 560 projets habilités à devenir des startups

ORAN — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bedari a annoncé, jeudi à Oran, que 560 projets d'étudiants universitaires sont habilités à devenir des startups, ce qui contribuera à impulser une dynamique socio-économique au niveau national.

En marge d'une visite en compagnie des ministres de l'Economie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid et de la Poste et des Télécommunications Karim Bibi Triki, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déclaré, à la presse lors d'une exposition des modèles de projets de startups des universités d'Oran et des écoles nationales supérieures, à l'université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed", que "ces projets seront dotés de tous les moyens en vue de transférer les idées vers un produit commercialisable, créer une dynamique et impulser l'économie nationale".

M. Bedari a souligné que le ministère de l'Economie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises avec toutes ses structures accompagnera, en vertu de la coopération établie avec le secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les étudiants concernés, en vue de reconvertir leurs idées innovantes en un produit commercialisable.

Pour sa part, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid a insisté sur l'importance d'encourager l'esprit d'entreprenariat chez les jeunes, leurs idées innovantes et leurs projets.

Il a indiqué dans ce cadre, qu'il existe une large coopération entre son département ministériel et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en vue d'encourager et d'accompagner les universitaires diplômés à monter leurs startups et leur permettre de contribuer à la création de l'emploi et de la richesse.

Il a estimé que les universités d'Oran "sont un réservoir d'idées innovantes et de projets de startups et jouissent d'expériences dans ce domaine", déclarant: "nous sommes ici pour écouter les jeunes créateurs et de prendre en charge leurs préoccupations".

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki a souligné, quant à lui, l'importance des startups dans le développement des secteurs économiques, notamment les télécommunications.

"L'occasion se présente à la faveur des travaux du premier forum des startups dans le domaine de l'espace, organisé jeudi au Centre de recherche pour le développement des satellites à Oran de l'Agence spatiale algérienne, pour rencontrer de jeunes innovants qui possèdent des startups avec des projets auxquels ils peuvent participer au prochain programme de l'Agence spatiale algérienne", a-t-il souligné.

L'occasion est également mise à profit par les jeunes pour se rapprocher des cadres de l'Agence spatiale algérienne afin d'identifier les besoins et les exigences et connaître les voies de coopération dans ce cadre, selon M. Bibi Triki.

La délégation ministérielle a procédé, à l'Université d'Oran-2 "Mohamed Ben Ahmed", à l'inauguration du nouveau bâtiment du laboratoire régional d'industrialisation, ainsi que la plateforme technologique des systèmes mécaniques et robotiques, d'intervention et des services du Centre de recherche en technologie industrielle à l'Université des Sciences et technologie (USTO) "Mohamed Boudiaf" à Oran, en plus du lancement de la chaîne scientifique "Radio Web" relevant de ladite université.

La délégation ministérielle a présidé, jeudi matin, l'ouverture des travaux du premier colloque des startups dans le domaine spatial, organisé au Centre de développement des satellites d'Oran, par le ministère de l'Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, en collaboration avec le ministère de la Poste et des Télécommunications.