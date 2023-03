Sénégal: Journée Mondiale du Rein - Le Sénégal expose ses réalisations

Le Sénégal a célébré hier, jeudi 9 mars 2023, la Journée mondiale du rein, à Kédougou. Il en a profité pour inaugurer l'Unité d'hémodialyse du Centre Hospitalier Régional Amath Dansokho de ladite région. Le Gouverneur de la Région de Kédougou, Mariama Traoré, qui a présidé la cérémonie de célébration de la Journée mondiale du rein, à rappeler, dans le discours du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, qu'elle a lu, les efforts consentis par le gouvernement pour la prise en charge des malades.

A cet effet, elle a évoqué plusieurs mesures qui ont été prises dont l'amélioration de l'accessibilité des Centres de dialyse. "Il existe au moins un centre dans presque toutes les régions. En effet, le nombre de Centres de dialyse publics est passé de 3 à 24, entre 2010 et 2022. La gratuité totale de la dialyse dans le service public, depuis 2013, faisant passer le budget pour l'achat des kits de 2,7 à 5,2 milliards FCFA.

La signature de conventions entre l'État et les Centres privés de dialyse a permis de renforcer l'offre de soins. Le déploiement de ressources humaines de qualité par l'allocation de bourses d'étude aux néphrologues et techniciens supérieurs en néphrologie. Présentement, le pays compte plus de quarante néphrologues", a-t-elle fait savoir.

Et de poursuivre en relevant "la perspective très prochaine de la transplantation rénale dans l'arsenal thérapeutique, grâce à la dotation d'un instrument de régulation, le Conseil National du Don et de la Transplantation (CNDT), mis en place par décret et de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires.

Nous saisissons cette occasion pour féliciter le président du CNDT, le Pr Elhadj Fary Ka, et toute son équipe pour le travail remarquable qu'ils sont en train d'effectuer. Aussi, je voudrais vous encourager à continuer de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer le processus".