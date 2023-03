Ile Maurice: Assemblée Nationale des jeunes - À la découverte de politiciens en herbe

La troisième édition du "National Youth Parliament" a réuni 76 jeunes âgés de 14 à 23 ans, les jeudi 2 et vendredi 3 mars. Ces deux jours à l'Assemblée nationale leur ont permis de faire l'expérience des fonctions des élus et de confirmer les aspirations de certains à une future carrière en politique.

Ces deux jours dans l'Hémicycle offrent à des collégiens et étudiants le cadre parlementaire pour discuter de questions d'importance nationale et internationale en vue de renforcer la démocratie.

Dans ce National Youth Parliament (NYP), ils ont joué tous les rôles - députés, ministres, Premier ministre, speaker et leader de l'opposition. L'objectif est de leur fournir une meilleure compréhension des fonctions et opérations de la législature par rapport à la Constitution, des règles et standing orders, les traditions, les conventions et pratiques de l'Assemblée nationale.

Ces jeunes ont trouvé l'initiative intéressante et enrichissante et ; ils ont bénéficié d'une formation de quatre jours sur l'histoire, le leadership, la prise de décisions, l'esprit d'équipe et le public speaking, entre autres, avec l'aide de participants d'éditions précédentes.

Pour le Premier ministre, Harsh Dakshesh Dabidin, la partie cruciale de son travail était d'assurer la cohérence des arguments, l'unité et l'esprit d'équipe de son gouvernement dans l'Hémicycle. "Étant à la place du Premier ministre, j'ai compris l'importance de la responsabilité, de la rationalité et du sens du devoir envers le peuple", confie l'élève de HSC du Mahatma Gandhi Institute, à Moka et aspirant politicien.

Dans le costume de Pravind Jugnauth, Harsh ajoute avoir voulu se connecter aux personnes ayant des intérêts similaires et échanger des idées sur une multitude de sujets. Plus important, il a pu comprendre la machine des affaires parlementaires grâce aux conseils constants des fonctionnaires.

Le leader de l'opposition, Ruddy Elan Bhujun, trouve lui que le NYP est une excellente plate-forme d'expression pour les jeunes. "Cette expérience m'a appris une leçon importante : le pouvoir de l'unité. Malgré nos différences, nous avons réussi à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun (...). La politique est une plate-forme pour défendre des causes justes et donner la parole aux sans-voix, entre autres", explique l'élève en Grade 12 au collège Sookdeo Bissoondoyal, à Rose-Belle.

Nous avons besoin, ajoute-t-il, de dirigeants passionnés par leur travail et avec une vision claire de l'avenir du pays. "Nous avons également besoin d'un système politique plus transparent et équitable qui permettra à tous les citoyens de participer à la prise de décisions", indique le jeune homme qui souhaite intégrer l'Hémicycle pour de vrai après ses études.

Le speaker, Mrynal Daby, se dit fier d'avoir occupé ce poste. "Mon plus grand défi était de garder l'esprit clair, sans me laisser déséquilibrer par la vivacité du moment, une fois assis dans le fauteuil du speaker." Comme ses deux autres amis, Mrynal songe aussi à faire partie de l'Assemblée nationale. La politique et la diplomatie restent des avenues qui lui sont chères. "Pour l'instant, je souhaite emporter avec moi les atouts réunis durant ces deux jours et faire connaître cet événement à d'autres jeunes qui souhaitent se tourner vers la politique."

Député de l'opposition, Bhomeshkumar Seetaram, étudiant en droit à l'université de Maurice (UoM), dit avoir trouvé sa tâche difficile car ces députés sont généralement stéréotypés comme des démagogues qui s'opposent aux progrès socioéconomiques du gouvernement.

Mais ceux présents ont prouvé le contraire. "Nous nous sommes davantage concentrés sur des critiques constructives et des propositions concrètes pour montrer qu'en tant qu'opposition, nous pouvons "proposer" au lieu de simplement "opposer" (...)" Il envisage également une carrière politique et se concentrera sur l'autonomisation des jeunes et les actions environnementales. Il ajoute s'inspirer de jeunes députés de tous les partis politiques, tels Joanne Tour, Subhasnee Luchmun-Roy, Fabrice David et Joanna Bérenger, entre autres.

Autre étudiant en droit de l'UoM, Yann Jhugroo-Cangy affirme que cette expérience lui a permis de comprendre les rouages de cette célèbre institution. "Au début, c'était un peu une course au titre ; certains avaient soif de pouvoir et oubliaient l'essence même de ce forum pédagogique. Mais de fil en aiguille, les choses se sont calmées (...). Bref, je repars avec de nouvelles rencontres, des connaissances et de bons souvenirs", conclut l'aspirant avocat et politicien.