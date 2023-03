Congo-Kinshasa: Kwamouth - Le village Kinsele vidé de ses habitants après une incursion d'hommes armés

Le village de Kinsele dans le territoire de Kwamouth (Mai-Ndombe) reste complètement vidé de ses habitants depuis l'attaque perpétrée par des hommes armés mercredi 8 mars. En plus de la mort de plus de quinze personnes, des actes de pillage, de vandalisme et de destruction des biens ont été enregistrés dans ce village, indiquent les habitants en fuite.

La société civile de Kwamouth affirme que de nombreux habitants tentent à pied, de rejoindre Kinshasa, la capitale. D'autres se sont dirigés vers différentes entités du territoire de Kwamouth. D'autres encore se cachent dans la forêt.

Le président de cette structure citoyenne, Martin Suta, alerte sur un drame :

" Les enfants, et les mamans, donc toutes les familles sont en mouvement, les uns dans la forêt, les autres en route pour Kinshasa. Et on ne sait pas dans quelles conditions ils vont se déplacer jusqu'à se trouver un bon refuge ".

Il craint aussi que ce regain d'insécurité ne puisse à nouveau interrompre le trafic entre Kinshasa - Kwamouth et Bandundu sur la route nationale numéro 17, car depuis mercredi, il n'y a plus de circulation des véhicules sur cet axe routier.

" Les véhicules qui empruntent ces tronçons sont vraiment bloqués, il n'y a pas de circulation normale à ce niveau (de la route) Kinshasa-Bandundu ", a souligné cet acteur de la société civile.

Les habitants du village Kinsele, en fuite, témoignent que des tueries, des actes de pillage, de vandalisme et de destruction des biens ont été commis par les assaillants, munis de plusieurs armes, dont les flèches, et qui auraient même annoncé leur incursion.