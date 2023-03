Sénégal: Leaders politiques et avocats rendent hommage à Me Ousmane Sèye

Dakar — La levée du corps de l'avocat Ousmane Sèye s'est déroulée vendredi à Dakar en présence de nombreuses personnalités politiques et de ses confrères, qui ont rendu de vibrants hommages à ce ténor du barreau de Dakar, a constaté l'APS.

Le président de la République, présent à la cérémonie, s'est souvenu d'un homme "disponible" et "engagé'.

"Ousmane Sèye était un homme pétri de valeurs, disponible pour son pays, engagé sans réserve aux côtés de son peuple. Brillant avocat, Ousmane Sèye a eu un parcours remarquable, ponctué par des causes aussi célèbres que variées", a dit Macky Sall.

"Il était soucieux de justice et d'équité", a-t-il ajouté.

Me Mamadou Seck, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, a décrit le défunt comme un "authentique" avocat. Le barreau de Dakar a été "fier de l'avoir dans ses rangs", a-t-il ajouté.

"Il a fait honneur à son barreau [...] Me Ousmane Sèye s'est contenté, tout au long de sa carrière, d'être lui-même : un avocat humaniste et respecté", a témoigné Me Seck, rappelant que son confrère avait "un contact chaleureux et agréable" avec ses semblables.

Me Ousmane Sèye est décédé d'un malaise, jeudi matin, à Dakar. Il sera inhumé à Touba (centre), ce vendredi, à la suite de la levée du corps, qui s'est déroulée en présence de ses confrères vêtus de leur robe.

"Le barreau du Sénégal a voulu lui rendre un dernier hommage [...] et le remercier pour son parcours exceptionnel d'avocat", a dit Me Massokhna Kane en louant "son courage" et "sa générosité".

"Par sa détermination, son courage et ses combats, il n'a laissé personne indifférent", a poursuivi Me Kane.

Doudou Ndoye estime que son défunt "ami et confrère" savait "communiquer la joie et l'optimisme" en même temps qu'il "respectait le savoir".

Seydina Issa Laye, au nom du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), a invité les Sénégalais à perpétuer "les [...] valeurs qu'Ousmane Sèye [leur] a laissées".

M. Laye, quatrième vice-président du HCCT, a salué l"'abnégation", l"'engagement", la "générosité" et l"'humanisme" de Me Sèye.

Un homme imprégné de "fortes convictions"

Le professeur Amsatou Sow Sidibé a déploré "une grande perte" pour le Sénégal. L'avocat avait le "sens de la persévérance" et était imprégné de "fortes convictions", selon Mme Sidibé.

Ibrahima Kane, un membre de la famille du défunt, a rappelé au nombreux public le parcours d'un "brillant élève devenu un avocat incontournable" du barreau de Dakar.

"Ousmane [...] n'a pas connu son père, l'un des premiers officiers de police noirs de Saint-Louis, décédé très tôt. C'est par la suite qu'il est venu à Kaolack auprès de ma mère", a dit M. Kane.

"Il était brillant à l'école. Il voulait aller à l'école militaire mais il s'est heurté au refus catégorique de ma mère, qui était tellement attaché à lui. Généreux, il remettait toute sa bourse à ma maman. Il faisait la même chose quand il était à l'université", s'est-il souvenu.

La présidente du HCCT, Aminata Mbengue Ndiaye, garde surtout du défunt le souvenir de son "talent" en même temps que celui d"'un grand juriste, rompu aux affaires du droit", et d"'un militant et défenseur des droits humains".

Mme Ndiaye a loué, dans un message de condoléances, "l'engagement" dont Ousmane Sèye a fait preuve "au service de sa nation".

Me Sèye, un ténor du barreau de Dakar, prenait souvent en main des dossiers judiciaires parmi les plus brûlants. Membre de l'Observatoire national des élections, l'organisme indépendant chargé de veiller à la transparence des élections au Sénégal, dans les années 1990-2000, il avait rejoint le Parti démocratique sénégalais, la formation politique d'Abdoulaye Wade, quelques années plus tard.

Militant de l'ONDH, l'Organisation nationale des droits de l'homme du Sénégal, il s'était ensuite rapproché de l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, et était devenu membre et vice-président du HCCT.