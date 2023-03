Sénégal: Retour sur l'histoire du "Daakaa", devenu annuel à partir de 1962

Madina Gounass — Le "Daakaa", un grand rassemblement religieux institué en 1942 par le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Ba (1900-1980) à Madina Gounass, n'est devenu un évènement annuel qu'à partir de 1962, a rappelé à l'APS Hamidou Abdoul dit Daye Niang, le porte-parole du comité d'organisation dit "Dental Daakaa".

De l'envoyé spécial de l'APS, Amadou Sarra Ba

L'édition 2023 a démarré samedi dernier en présence du chef de l'Etat, Macky Sall. Le "Daaka" est une manifestation qui n'admet que les hommes qui se retrouvent pour invoquer Dieu pendant dix jours. Il se tient sur un site situé à 10 km de Madina Gounass, cité religieuse fondée en 1935 par Thierno Mouhamadou Saïdou Ba.

"Le Daakaa a commencé en 1942, mais de 1942 à 1962, il n'était pas annuel. Et c'est à partir de 1962 que le Daakaa est devenu annuel. De 1962 à nos jours, on connaît maintenant le nombre d'années. Mais, on ne peut pas savoir combien il y ail eu de Daakaa entre 1942 et 1962", explique Daye Niang.

Il est l'un des fondateurs du "Dental Daakaa", structure chargée de l'organisation de cet événement religieux.

"De 1942 à 1962, Thierno Mouhamadou Saïdou Ba a célébré les Daakaa dans différents endroits. Il était devenu annuel à partir de 1962", soulignant qu'"il n'y a jamais eu 83 éditions de cette retraite spirituelle".

"De 1942 à 1962, c'est tous les deux ans ou trois ans qu'il organisait le Daakaa", ajoute-t-il, relevant que si le "Daakaa" a été lancé il y a bien 81 ans, il n'y a pas eu autant d'éditions de cet évènement.

Il est devenu annuel au "Daakaa de l'ouverture" (Boustan Linfitay, en arabe), tenu en 1962, sur un site situé entre les localités de Madina Baakaan et Madina Gounass, selon le porte-parole du comité d'organisation du Rassemblement pour la retraite spirituelle de Madina Gounass (Dental Daakaa).

Des disciples qui y avaient assisté, avaient demandé au marabout d'annualiser la manifestation, arguant de son caractère inédit et de son originalité.

Ces disciples avaient fait valoir que le "Daaka" leur avait permis de se détacher du monde pour un long moment de recueillement. Le marabout avait répondu favorablement à leur demande.

"Le Daakaa est devenu maintenant une retraite spirituelle" grâce à laquelle les fidèles parviennent à "se séparer de ce monde ici-bas", pour "s'adonner à la prière, à la lecture du Coran, à l'invocation du divin derrière un seul imam qui est le guide religieux", précise-t-il.

Se référant aux témoignages de certains des proches de l'initiateur du "Daakaa", Daye Niang rapporte que cette retraite spirituelle s'était tenue en permanence sur le site actuel à partir de 1972. Thierno Mouhamadou Saïdou Ba "est revenu plusieurs fois sur le site du Daakaa et d'après eux, c'est à la quatrième fois qu'il s'y est installé, parce qu'il était à la recherche d'un site idéal", dit-il.

Le site actuel du "Daakaa se trouve dans une vallée entourée par deux collines situés au nord et au sud, une extension est en train d'être faite. Il avait appelé ce Daakaa +Abisamghoun+, en référence à la ville qu'avait créée Cheikh Ahmet Tidiane Chérif, [le fondateur de la confrérie tidjaniya], quand il avait quitté Aïnoumadi (Algérie) pour s'installer à Fès (Maroc)", détaille Daye Niang.

Il avance que ce site "a une certaine ressemblance" avec les plaines se trouvant entre Mina et Mousdalifa, où les pèlerins aux liens saints de l'islam transitent, à La Mecque, en Arabie Saoudite.

L'autosuffisance alimentaire, à l'origine de la création des Daakaa

Daye Niang raconte que le marabout était venu s'installer dans la forêt après la fondation de Madina Gounass pour chercher "des armes économiques" pour la mise en place de ce nouveau village. "Le milieu était vierge et il n'y avait pas nourriture", relève-t-il.

"Thierno qui savait qu'il était là pour longtemps et qu'il fallait nécessairement avoir une autosuffisance [alimentaire], avait entrepris d'abord de s'installer et de trouver les moyens de son existence en défrichant, en faisant de l'agriculture et de l'élevage". C'est ainsi qu'il avait "entrepris de défricher certains endroits", fait-il savoir.

Il lui arrivait de s'installer dans de nouveaux endroits pendant 3 à 5 jours, avant d'aller ailleurs. Chacun de ces villages dans lesquels il s'était installé avant de quitter, étaient également appelés "Daakaa".

Cette pratique lui avait été inspirée par son marabout El Hadji Thierno Aly Thiam, qu'il avait rejoint à Madina El Hadj, dans la région de Kolda, pour poursuivre son apprentissage, ajoute-t-il.

Son guide avait l'habitude d'aller dans des endroits différents (Daakaa), où il s'installait pendant plusieurs jours avec ses disciples pour s'adonner à la prière, mais aussi défrichait des champs pour trouver des terres cultivables, note Daye Niang.

En s'inspirant de son marabout, Thierno Mohamadou Saïdou Ba a créé plusieurs villages à Madina Gounass. Et c'est à partir des sites défrichés que ces villages ont été installés, conclut-il.